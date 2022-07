El BCH recuerda que no respalda el uso de criptoactivos en Honduras

Tegucigalpa – El Banco Central de Honduras (BCH), emitió un comunicado en las últimas horas para recordar que el uso de los criptoactivos como forma de pago no está respaldado en el país.

El artículo 342 de la Constitución de la República, 5 de la Ley Monetaria, 2 y 26 de la Ley del BCH, el único emisor de monedas y billetes de curso legal en el territorio nacional y responsable de propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos es el BCH.

El banco estatal recuerda que mediante comunicados emitidos el 19 de enero de 2018, 17 de enero de 2020 y 23 de marzo de 2022, se enfatizó que los criptoactivos no cuentan con respaldo, por lo que no se encuentran regulados, ni se garantiza su uso, por consiguiente no gozan de la protección que otorgan las leyes nacionales.

El BCH remarca que es de conocimiento público la alta volatilidad del precio de los criptoactivos, lo que puede provocar la pérdida del valor de los mismos, como la registrada actualmente de casi el 60 % respecto a su valor al cierre de 2021.

El Banco Central reitera a la población hondureña que al no estar respaldados los criptoactivos por las leyes del país, cualquier transacción que se efectúe con los mismos será bajo la responsabilidad y riego de quien la realice. JS