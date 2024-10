El Barcelona apura para cerrar acuerdos y poder operar en el mercado sin restricciones

Barcelona – El Barcelona, que este jueves celebró la última reunión de la junta directiva del curso, apura los últimos días para poder cerrar antes del 30 de junio los diferentes acuerdos que le permitan operar en el mercado futbolístico sin restricciones.

Tras la reunión, que se prolongó durante unas cinco horas, no se anunció ningún tipo de acuerdo ni el club emitió ningún tipo de comunicado oficial, aunque se esperaba el anuncio de un acuerdo con una empresa norteamericana y con la multinacional sueca Spotify para cerrar el hueco dejado en su día por el grupo alemán Libero Football Finance AG, que se comprometió a una inversión de 40 millones en Barça Vision.

Libero se comprometió a hacerse cargo de 40 millones de euros en el último trimestre de 2023 y de 20 millones más antes del próximo 30 de junio por una participación en Barça Vision, que es la plataforma de contenidos para el futuro Espai Barça Digital y agrupará todas las iniciativas asociadas al Web3, NFT’s y metaverso, pero no hizo frente.

Sin embargo, no se hizo cargo de ninguno de los dos pagos, lo que ha influido directamente en el estatus actual de ‘fair play’ del Barcelona, que no puede operar hasta que no equilibre sus cuentas.

Durante la reunión de la junta directiva, también se trató sobre la actualización del acuerdo con Nike, que está «muy avanzado», según informaron a EFE fuentes del club catalán, así como sobre la marcha de Marc Guiu al Chelsea. El club londinense pagará los seis millones de la cláusula del joven delantero barcelonista en los próximos días. EFE