El 30 de julio arranca el Torneo de Apertura 2022

Torneo de Apertura



Jornada 1: 30 y 31 de julio

Real Sociedad vs Marathón, Real España vs Lobos de UPNFM, Vida vs Olimpia, Motagua vs Honduras Progreso y Olancho FC vs Victoria.



Jornada 2: 6 y 7 de agosto

Real España vs Motagua, Honduras Progreso vs Marathón, Olimpia vs Victoria, Vida vs Olancho FC y Lobos vs Real Sociedad.



Jornada 3: 10 y 11 de agosto

Marathón vs Olimpia, Real Sociedad vs Real España, Motagua vs Vida, Victoria vs Lobos y Honduras Progreso vs Olancho FC.



Jornada 4: 13 y 14 de agosto

Motagua vs Marathón, Real España vs Victoria, Olancho FC vs Olimpia, Vida vs Real Sociedad y Lobos vs Honduras Progreso.



Jornada 5: 20 y 21 de agosto

Olimpia vs Real España, Marathón vs Vida, Lobos vs Motagua, Victoria vs Honduras Progreso y Real Sociedad vs Olancho FC.



Jornada 6: 27 y 28 de agosto

Real España vs Marathón, Olimpia vs Lobos, Olancho FC vs Motagua, Victoria vs Real Sociedad y Honduras Progreso vs Vida.



Jornada 7: 31 de agosto y 1 de septiembre

Motagua vs Olimpia, Marathón vs Victoria, Vida vs Real España, Lobos vs Olancho FC y Honduras Progreso vs Real Sociedad.



Jornada 8: 3 y 4 de septiembre

Victoria vs Vida, Marathón vs Lobos, Olancho FC y Real España, Olimpia vs Honduras Progreso y Real Sociedad vs Motagua.



Jornada 9: 10 y 11 de septiembre

Olancho FC vs Marathón, Real España vs Honduras Progreso, Real Sociedad vs Olimpia, Motagua vs Victoria y Vida vs Lobos.