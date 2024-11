EEUU: Objetivo demócrata: frenar a Trump y las primarias de New Hampshire fue un paseo

Donald Trump se afianza como candidato republicano (Foto EPA-EFE)-Michael Reynolds).

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM).

Especial para Proceso Digital y La Tribuna en Tegucigalpa. Y El País en San Pedro Sula (Honduras

Jacobo: Tenemos un caso muy interesante en la política norteamericana: ¿Cómo los demócratas podrían frenar el ascenso imparable de Donald Trump a la candidatura republicana hacia la Casa Blanca? Las primarias republicanas del estado de New Hampshire las ganó Trump por 54 por ciento y su única contrincante, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikky Haley, un 43 por ciento.

AGM: Por parte demócrata, el presidente Joe Biden, ganó fácilmente con un 67 por ciento de los delegados.

AGM: Se creía que sólo Haley podría frenar a Trump en las primarias republicanas en New Hampshire, tras la renuncia del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de seguir adelante en la campaña electoral y dar su apoyo a Trump.

JG: Definitivamente se creía que la única forma de frenar a Trump sería una victoria de Nikki Haley en las internas de New Hampshire, pero desafortunadamente para ella el expresidente la derrotó por un amplio margen lo cual significó para Trump su segunda victoria consecutiva por amplios márgenes.

AGM: Las primarias y caucus (asambleas republicanas) acaban de comenzar y ya se pueden dar por terminadas: Trump ya es casi el candidato republicano para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y, una vez más, frente al candidato demócrata, Joe Biden que busca una reelección.

AGM: Jacobo, pienso que el expresidente, Donald Trump, no las tiene todo libre en sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca. En noviembre tendrá en contra a los republicanos moderados, a los independientes que no lo quieren ni ver, a los ex simpatizantes de Haley y a los demócratas que no les entusiasma Biden, pero si unirse al movimiento anti-Trump.

JG: Es cierto que Trump tiene un montón de problemas incluyendo 4 juicios distintos en su contra, y además se ha ganado un montón de enemigos con su forma de proceder, que lo hace parecer como que quiere ser un dictador, pero por otro lado Biden está enfrentando gravísimos problemas en la frontera con México, en la economía, en la política exterior y en los sucesos bélicos que se están llevando a cabo en el Medio Oriente. Además se le ha visto con algunas complicaciones cuando se nota algunos problemas por su edad. Trump cree que él tiene más ventajas que Biden para poder salir reelecto.

AGM: Hay un aspecto curioso sobre estas elecciones. Durante la primera presidencia de Trump (2017-2021), la prensa y la televisión norteamericana tuvieron una enorme difusión y audiencia debido a los incesantes ataques del entonces presidente a los periodistas y la defensa de estos. Y ahora, si hay un segundo mandato, volverá a ocurrir. A Trump le molestó- y mucho- que los grandes canales de televisión, como la CNN y la NBC se negaran a transmitir completo la semana pasada su discurso tras su victoria en el “caucus” de Iowa.

“Piénselo, los periodistas están todos podridos, son deshonestos y, francamente, deberían tener sus licencias, o lo que tengan, eliminadas. (“Think of it — because they are crooked. They’re dishonest, and frankly, they should have their licenses or whatever they have, taken away).

AGM: Jacobo, tú que has vivido esa época como periodista, ¿no te suena eso repelente en boca de un ex presidente como Donald Trump?

JG: Donald Trump se ha vuelto famoso a lo largo de su carrera como empresario, como estrella de la televisión, y como político. Él dice lo que le de la santa gana sin importarle las consecuencias. Es famoso por insultar, menospreciar, acusarlos por cosas que no han hecho y siempre termina saliéndose con la suya. Recientemente lo hemos visto insultar al juez de uno de sus juicios y al fiscal del mismo juicio. En cuanto a los medios, él cree que él es el dueño y señor de todos ellos y le molesta cuando no le cubren sus discursos que mezclan la política con la bufonería.

AGM: Sobre Joe Biden, los viejos líderes demócratas se están rascando la cabeza al preguntarse cómo ha esperado tanto para decidir si se presenta o no a las elecciones del 5 de noviembre para dar tiempo a buscar una nueva generación. Y es tarde y aumentan las quejas por su edad (81 años) y frecuentes pérdidas de estabilidad mental y movilidad. Pero también hay algunos que recuerdan que ya una vez venció electoralmente a Trump “y puede volver a hacerlo.”

JG: La verdad es que si Biden no se retira desde ya y le da chance a otro aspirante demócrata, va a ser demasiado tarde en caso de que decida retirarse de la contienda. Por el momento no parece ser el caso.

AGM: En estos días se juega también el papel del próximo vicepresidente o vicepresidenta. Trump ha descontado a Haley y ella ha dicho que no lo aceptaría en caso que se le ofreciera. El rumor que existe es que entre los candidatos está el populista presentador de televisión Tucker Carlson. Pero eso, en mi opinión, esa combinación no funcionaría, sería un choque eléctrico de personalidades.

AGM: Y por el lado de Biden, es sintomático que no haya confirmado aún en el futuro “ticket” electoral a su actual vicepresidenta, la ex senadora Kamala Harris. Desde luego, parece que no confía mucho en ella. ¿Qué piensas Jacobo sobre esto? Solo analiza que si el Biden-Harris gana y a medio mandato él renuncia, ella sería la presidenta y con muchas posibilidades de otro mandato.

JG: Todos tenemos gran curiosidad de quien será el o la compañera de boleta de Donald Trump. Aparentemente, Biden va a retener a Kamala Harris aunque ella no es muy popular en estos momentos. Precisamente los republicanos usarán el tema de que si algo le pasa a Biden siendo Presidente, le tocaría a Harris ocupar el puesto y eso preocupa a mucha gente.