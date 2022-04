Economista Federico Álvarez señala que no es momento de confrontación entre gobierno y la empresa privada

Tegucigalpa – El economista Federico Álvarez consideró que no es prudente, ni es el momento para confrontar al gobierno con la empresa privada, en relación al tema de la generación de energía por proveedores privados.

El ministro de Energía y gerente provisional de la ENEE, Erick Tejada Carbajal, denunció que recibieron misiva de la empresa Lufussa conminándoles a realizar un pago de la deuda atrasada, de lo contrario se verían obligados a suspender el servicio, afirmación que fue rechazada por la empresa que negó la acusación de chantajear al gobierno.

Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), explicó que la problemática de los cobros se da todos los años, es la misma historia y destacó que en este problema se debe conocer cómo los generadores de energía continúan operando con pérdidas crecientes de miles de millones de lempiras y sin que su cliente principal, la ENEE, les pague.

El economista se interrogó si se va a obligar a un generador a que continúe operando con pérdidas y bajo costos asfixiantes que le restan liquidez, lo cual es un golpe fuerte a sus finanzas.

El extitular del BCIE observó que “lo que menos se quiere es tener una confrontación del Gobierno con el sector privado”, recordando que el país está en un ambiente de unidad y tiene que crearse lo necesario para generar un clima de inversión.

Álvarez, que habló en radio HRN, explicó que la empresa generadora puede llegar un momento a decir “no puede venderle a alguien que no me paga” y no es porque no quiera, sino porque no puede seguir adquiriendo materia prima, como es combustible y pago de empleados para venderle a un cliente que no le paga.