Contenedor fue contaminado fuera de Honduras, dice director de Aduanas sobre droga encontrada en Panamá

Tegucigalpa – Fausto Cálix, director de Aduanas de Honduras, aseguró este sábado que el contenedor que salió de territorio hondureño cargado de café con destino a Europa pero que hizo escala en Panamá, donde se encontró droga, salió limpio y tiene evidencia científica para demostrarlo.

En declaraciones a la capitalina Radio América, el abogado Cálix, manifestó que la droga fue introducida fuera de Honduras.

“Desde que nos enteramos de esa noticia comenzamos a hacer las respectivas indagaciones del caso, en Puerto Cortes se tiene la asistencia técnica de Estados Unidos y auspiciado por la Organización de Naciones Unidas, los mismos programas de revisión funcionan en Panamá”, agregó el funcionario de la actual administración.

La información preliminar que se tiene –dice Cálix-, es que el contenedor no fue contaminado en Honduras, el informe de la Policía Nacional, también establece lo que se ha informado sobre el caso, sin embargo estamos abiertos a cualquier investigación para que se revisen los controles que se hacen en las aduanas del país.

“Hay suficiente evidencia técnica y científica que el cargamento cuando salió de aquí no presentaba algún tipo de manipulación. Nosotros hicimos las coordinaciones necesarias y tenemos la información y las cosas están claras respecto al tema, sobre anteriores casos como estos no tengo nada que ver, si no de lo que ocurra de ahora en adelante”, subrayó.

Y es que el pasado viernes las fuerzas de seguridad de Panamá decomisaron 751 paquetes de droga hallada en un contenedor con destino final Finlandia, según informó el Servicio Nacional de Migración (Senan) de ese país centroamericano.

Los agentes del Senan encontraron 22 sacos en los cuales estaban los 751 paquetes de droga, cuyo tipo y peso no fue precisado, en un contenedor en un puerto de la provincia de Colón, en el Caribe de Panamá.

El contenedor donde se detectó la carga ilícita salió de Puerto Cortés, Honduras, en tránsito por Panamá con destino final el puerto de Helsinki, Finlandia, previo transbordo en Bélgica, de acuerdo con la información oficial. JP