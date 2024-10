“Doy gracias por prestármelo estos años, no puedo pelearme con Dios”, el desgarrador relato de padre de Carlos Morazán

Tegucigalpa – El padre de Carlos Morazán, Raúl Otoniel Morazán llora la muerte de su hijo ocurrida esta mañana en la colonia Kennedy de la capital hondureña, luego de impactar su vehículo contra un muro.

El desconsolado padre expresó: “Doy gracias a Dios por habérmelo prestado estos años, no me puedo pelear con Dios”.

Agradeció a los compañeros de Carlos Morazán en la Fiscalía hondureña por todo el apoyo brindado y las muestras de solidaridad luego de su deceso.

Confesó que la muerte se produjo por un fuerte golpe en el cerebro tras el impacto del vehículo que manejaba Morazán la madrugada de este viernes.

Contó que su hijo participaba en un operativo de tres días que terminaba este viernes.

“Me decía estoy saliendo muy de mañana y así Dios se lo llevó”, expresó dolorido.

Dijo que la noche del jueves fue la última vez que tuvo comunicación con su hijo, “me escribió a las 10.00 de la noche, siempre lo hacía, ojalá se hubiese comunicado conmigo a las 4.00 de la mañana porque siempre estaba presto a responderle”.

Con el sentimiento de padre a flor de piel, expresó que lo vio en el ataúd y no podía creer que se haya ido de este mundo. “Ahorita lo vi en una rampa y le dije: ‘por qué me has hecho esto’”, sollozó.

“Me quedan mis nietos –hijos de Carlos-, espero que la Fiscalía no nos vaya a dejar solos con ellos, él tenía muchas ilusiones”, narró don Raúl Morazán, quien fue cónsul de Honduras en Veracruz, México, por varios años.

El sepelio de Carlos Morazán será en las próximas horas en la ciudad de Tegucigalpa.

Finalizó su conmovedor relato afirmando que Carlos le decía: “Usted no tiene que lavar ni un plato, ni una taza, él siempre me dejaba desayuno, estaba pendiente de mi comida y los medicamentos”. JS