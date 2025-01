Docentes esperan resolución sobre integración de jubilados al IHSS

Tegucigalpa – El dirigente magisterial, Gerardo Solano señaló que están a la espera de una resolución de parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y de los comisionados del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) para llegar a un acuerdo que establezca una línea de trabajo y coordinación para que los docentes que están jubilados, puedan integrarse al Seguro Social.

Para Solano, este es un tema delicado, debido a que algunos maestros están de acuerdo y otros no. “El problema es que no quieren pagar, no quieren cotizar y ese es el problema que se tiene, porque si estamos pidiendo un seguro, tenemos que cotizar para mantenerlo”.

Mientras llega la resolución, el dirigente magisterial dijo que se está realizando es un sistema de educación integral, “se está atendiendo a través de Inprema a los docentes en línea, para poder atenderse, por ejemplo en consulta básica como medicina general y algunas especialidades que se tienen”. VC