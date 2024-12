Djokovic vapulea a Carballés

París.– El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, dio un paso más hacia la renovación del título de Roland Garros al derrotar con contundencia al español Roberto Carballés (63) por 6-4, 6-1 y 6-2, en 2 horas y cinco minutos.

Por decimonovena ocasión consecutiva, el serbio, que persigue su vigésimo quinto grande, se clasifica para tercera ronda en París, donde se medirá al vencedor del duelo entre el francés Gael Monfils y el italiano Lorenzo Musetti, trigésimo cabeza de serie.

«Echaba de menos esta pisa, muchas gracias por vuestro apoyo. La primera manga, Roberto ha jugado con mucha calidad y precisión, ha cometido el mínimo de errores, he tenido que correr muchos, trabajar mis apoyos», dijo el serbio.

Carballés, que solo cuenta con una victoria frente a un top-10 en su carrera, comenzó bien el duelo, pero poco a poco se vio superado por el tenis del serbio, que, aunque llega sin ningún título esta temporada, mejoró su nivel con respecto al primer partido ante el francés Pierre-Hugues Herbert.

«Luego he elevado mi juego, la calidad de mi derecha y mi revés. Estoy contento de lo que he hecho, siempre entro con mucha expectación y tengo que estar contento con lo que he hecho hoy», dijo el número 1 del mundo.

El serbio encadena ya nueve triunfos sobre la tierra batida parisiense, en la que es el segundo tenista que más veces ha levantado los brazos, 94, solo superado por las 112 victorias de Rafa Nadal.

El hombre con más Grand Slam de la historia aspira a sumar uno más y desempatar así con la australiana Margaret Court. EFE/ir