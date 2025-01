Dirigencia del rubro de taxi recomienda no oponerse a cobros extorsivos y negociar

Tegucigalpa – Saúl Ventura, miembro del sindicato de taxistas de la capital hondureña pidió hoy a sus compañeros no oponerse a los cobros extorsivos y negociar para poder conservar la vida.

Recordó que tres taxistas han muerto en la última semana, por lo que clamó por respetar la vida de los compañeros.

No es justo, no más muertes, estamos indefensos y no tenemos seguridad de parte del Gobierno, sollozó.

Lejos de brindar seguridad el Gobierno a través del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) nos está decomisando las unidades y no colocan excesivas multas, declaró a periodistas en Tegucigalpa.

También clamó que les otorgue un bono compensatorio y evitar que se aumente la tarifa del pasaje.

Consideró que este gremio está de rodillas ante el flagelo de la extorsión.

Sin embargo, pidió no señalar a una pandilla en específico ya que todos los días aparecen nuevos grupos criminales haciendo cobros extorsivos.

Los funcionarios andan con escoltas y en camionetas blindadas, mientras la población camina totalmente desprotegida.