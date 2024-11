Diputado Umaña pide transparencia en fondos del Congreso

Tegucigalpa-El diputado Carlos Umaña, representante del departamento de Cortés, se pronunció públicamente sobre el uso de fondos y subvenciones asignadas en el Congreso Nacional, asegurando que no ha recibido este tipo de recursos económicos.

Las declaraciones del congresista se dan luego que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó una denuncia en contra de los legisladores que reciben fondos de subvenciones sin rendir cuentas de los mismos.

A través de su cuenta de X, Umaña afirmó que, en su calidad de congresista, presentó una declaración jurada para dejar constancia de su negativa a utilizar estos fondos, una práctica que, según él, genera «tanto repudio del pueblo hondureño».

«Considero que los diputados estamos para legislar, y aunque existen tecnicismos legales, no he optado por esta práctica», destacó Umaña, en un mensaje dirigido a sus electores y a la ciudadanía en general. Asimismo, subrayó que su nombre no aparecerá en las denuncias recientes relacionadas con dicho tema.

El congresista instó a las autoridades del Congreso Nacional a publicar los nombres de los diputados que, al igual que él, han presentado una declaración jurada, promoviendo así la transparencia en el uso de los recursos públicos. «Pido publicación de los nombres de los congresistas que hicimos la declaración jurada», exigió Umaña, reafirmando su compromiso con la ética y el manejo adecuado de fondos en su función.LB