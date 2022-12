Diputado Castro revela que JOH le ofreció dinero por su voto para anterior CSJ y que 8 compañeros de su bancada aceptaron oferta

Tegucigalpa – Edgardo Castro, diputado de Libertad y Refundación (Libre), reveló este martes que el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) lo llamó previo a la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ofrecerle dinero y reveló algunos nombres de compañeros de bancada que si aceptaron la oferta del jefe del Poder Ejecutivo hondureño.

– El expresidente Hernández le ofreció 32 millones de lempiras por el voto para la Corte Suprema de Justicia, reveló el diputado Castro.

Inicialmente el parlamentario por el departamento de Cortés, norte de Honduras, denunció en declaraciones la cadena radial América Multimedios que ha presentado más de una treintena de proyectos ante la Cámara Legislativa, pero que lamentablemente, apenas uno de ellos ha sido aceptado, uno referente a la protección a la Laguna Ticamaya.

“Este Congreso Nacional es solo para cinco o seis diputados, que si presentan proyectos y a ellos si se los aprueban, nosotros estamos pintados (…) por ejemplo a mí no me van a ofrecer un bono de 100 pesos porque no les saldrá nada”, agregó Castro, que es de los parlamentarios disidentes del partido oficialista y contrario a línea política de Libre en el Poder Legislativo.

En ese sentido, reveló que “me llamaron cuando estaba Juan Orlando y se iba a elegir la Corte y me ofrecieron dinero, pero esta vez no me han llamado, no me necesitan, ya tienen los votos o van a querer negociaciones a último momento” ¿Está caído usted con las autoridades del Congreso y Ejecutivo? Se le consultó y respondió: “lo que a mí me interesa es no estar caído con Dios”.

Considera que Libre tiene la oportunidad de terminar por con esas prácticas que se dieron en el pasado y “que se le apueste a elegir 15 magistrados coherentes y comprometidos en combatir la corrupción en Honduras, no queremos poner delincuentes, necesitamos gente honesta y decente que responda a los intereses del pueblo que se termine con esa repartición de dinero”.

“Quien me ofreció el dinero, fue Juan Orlando Hernández, mi principal testigo de esa llamada es Manuel Zelaya, en ese entonces era diputado y estaba a la par mía, después de ocho llamadas Mel me dijo: contéstale a Juan Orlando a ver qué es lo que quiere, yo le contesté y me dijo: sobre la negociación que habíamos hecho la semana anterior de los 32 millones de lempiras, ¿qué pasa líder?, nos ha fallado, me dijo JOH; yo le contesté, no yo no he fallado, lo que pasa es que no quiero votar por una CSJ corrupta ¿entonces no cuento con usted? Me preguntó: y le dije: que no contara conmigo ¿y el dinero entonces? me dijo; no me interesa su dinero, le dije”.

¿Hubo compañeros suyos que aceptaron esa oferta? Se le preguntó a Castro: “pue sí, varios de ellos, expulsados del partido, nueve aceptaron, no quizá con esa cantidad, tal vez uno aceptó esa cantidad, pero otros ocho que se abrieron como Eduardo Coto, Audelia Rodríguez, un señor de apellido Rodríguez que era Copán, un doctor de Valle que tiene un clínica que todavía está incautada, Eleazar Juárez, nueve compañeros que tuvieron precio los compraron como quien compra una ramera en la Avenida Lempira de San Pedro Sula, quiero una CSJ que no esté servicio de banqueros, empresarios y políticos”. JP