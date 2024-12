Di María sobre su paso por la selección: «Si en Argentina no ganás, sos un fracasado»

Buenos Aires – Ángel Di María, campeón del mundo y bicampeón de América y recientemente retirado de la Albiceleste, afirmó este viernes que en 2019 pensó en abandonar el seleccionado nacional, y consideró, consultado por las críticas que recibió, que «si en Argentina no ganás, sos un fracasado».

«En 2019 estuve en duda y mi mamá me decía que deje de sufrir, de pasarla mal. Si en Argentina no ganás, sos un fracasado. Y había llegado a un límite. Mi mujer me seguía diciendo que siguiera peleando hasta que no me citaran más. Al final no hice caso y dejé yo ahora», dijo Di María durante una entrevista con el canal ESPN, tras su reciente retiro del seleccionado nacional, luego de ganar la Copa América disputada en Estados Unidos.

Tras ser consultado por los más de 10 años sin títulos que pasó en el seleccionado, el ‘Fideo’ confesó que, tras «un gran Mundial en 2014» y «dos muy buenas Copas América», la situación anímica era complicada: «Se llegaba a la final y no se podía derrumbar la pared. A nosotros nos terminó matando».

«Lo peor fue la segunda Copa América perdida, ahí se terminó de derrumbar todo. Hasta la primera seguíamos con la ilusión de poder lograrlo, de estar cerca. Pero después de la segunda fue el golpe más duro y fue cuando muchos empezaron a dejar la selección», agregó el actual atacante del Benfica portugués.

El exfutbolista del Real Madrid y del París Saint-Germain reveló, además, que fueron más los «momentos difíciles» en la Albiceleste que los que disfrutó, aunque explicó: «Todo eso que disfruté superó los malos momentos que pasé y para mí eso es fundamental».

«No cambiaría nada; si tuviera que sufrir todo lo que sufrí en la selección para terminar de esta manera lo volvería a hacer», aclaró, poco más de un mes después de retirarse del seleccionado.

Di María se mostró orgulloso de haber podido «dar alegrías» a los argentinos y, aunque enfatizó que muchos lo insultaron «por las lesiones, por no haber ganado cosas», rescató que la gran mayoría lo «bancó (aguantó) muchísimo».

El ‘Fideo’, que ya se considera «un hincha más» de la Albiceleste, será homenajeado el 5 de septiembre, en el marco del duelo en Buenos Aires entre Argentina y Chile por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Con menor reconocimiento mediático del que tal vez mereciera, el también exjugador del Manchester United y del Juventus, que hoy tiene 36 años, ha estado en todos los éxitos destacados en los últimos años de la Albiceleste: marcó en la final de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en la que Argentina ganó el oro; en la final de la Copa América Brasil 2021 y en el Mundial de Catar 2022.

Además, agregó los títulos de la Finalissima 2022 y el último de la Copa América 2024 a su interminable palmarés con los clubes en los que ha militado: Ligas y Copas en España, Portugal y Francia, amén de la Liga de Campeones UEFA y la Supercopa de Europa con el Real Madrid. EFE