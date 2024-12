Detienen a mujer por propinar golpiza a su pareja

Tegucigalpa – Por propinar golpiza a su pareja sentimental -un pintor de 55 años- una mujer de 35 años fue detenida en flagrancia en la colonia Romero Larios en el municipio de Tela, Atlántida, norte de Honduras.

La hoy detenida, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, es oriunda de El Corpus, Choluteca, y reside en la misma localidad donde fue aprehendida.

El incidente ocurrió en el contexto de una discusión doméstica, que lamentablemente escaló hasta llegar a la violencia física.

La femenina detenida enfrentará cargos por maltrato familiar, según lo estipulado en la legislación vigente.

Tanto hombres como mujeres tienen el derecho fundamental de vivir libres de violencia y coerción en sus relaciones personales.

Ningún individuo debe ser objeto de agresión física, y es crucial que la sociedad trabaje unida para prevenir y erradicar este tipo de comportamiento.

Las autoridades policiales exhortaron a cualquier persona que sea víctima de violencia doméstica a denunciar de inmediato y buscar el apoyo necesario.

En Honduras, un país tradicional y machista, las denuncias de hombres maltratados son casi nulas, no porque no existan, sino porque no se interponen por parte de las víctimas.

Este caso, revela que la violencia no es cuestión de género y que todos pueden denunciar.

Las mujeres, aunque en menor medida, también son agresoras en los casos de violencia que se presentan en el país. (RO)