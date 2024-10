Deslizamiento del tipo de cambio ha sido leve, aunque preocupa deterioro de las reservas, dice economista

Tegucigalpa – A criterio del economista Julio Raudales el deslizamiento del tipo de cambio ha sido leve en Honduras, sin embargo lo que preocupa es un deterioro mayor de las reservas internacionales.

– No descarta que se produzca un ajuste fuerte en el tipo de cambio como ocurrió en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas a inicios de los 90 ante la política cambiaria artificial que se ha mantenido por muchos años en el país.

Mencionó que el deslizamiento de la moneda durante este año ha sido mucho más bajo que en promedio de los anteriores.

Citó que de 1997 a 2017 la moneda se devaluaba sistemáticamente entre 3 % y 4 % por año.

“Nos malacostumbramos porque los gobiernos tenían una política cambiaria bastante restringida, es decir que artificialmente tenían bajo el tipo de cambio, pero entre 2017 y 2022 por la pandemia, buenos precios del café, exportaciones buenas y gran caudal de las remesas, entonces no había problemas para mantener el precio el dólar”, explicó.

Seguidamente, agregó que desde 2022 las exportaciones comenzaron a caer, lo que implica que el Banco Central de Honduras para poder seguir manteniendo estable el tipo de cambio, empezó a entregar sus propias reservas. “Eso explica del porqué hasta el día de hoy hemos tenido una salida de más de 1 mil 700 millones de dólares de reservas internacionales”, reforzó.

El también expresidente del Colegio de Economistas de Honduras (CHE), enfatizó que el deslizamiento de la moneda no ha llegado ni al 1 % este año. “La gente se escandaliza porque reclama que no hay dólares, dólares hay, pero aquí hay dos elementos: el Banco Central pretende manejar a quien le asigna el dinero, y por otro lado tiene que empezar a abrir un poco más la banda que le ayuda a definir el precio del dólar”.

Insistió que no ha existido un desliz fuerte porque el dólar pasó de costar L. 24.88 a principios de septiembre y que hoy esté a L. 24.94, apenas indica un deslizamiento de seis centavos.

Sin embargo, dijo que lo que preocupa es que se siga generando un deterioro de las reservas internacionales porque no cesa la demanda de dólares.

Ejemplificó que cuando va al supermercado ahora encuentra naranjas de California (EEUU) más baratas que las hondureñas, entonces prefiere comprarlas porque además del precio son más ricas que las naciones, “esas naranjas deberían ser más caras, pero no lo son gracias a la magia del Banco Central que mantiene el tipo de cambio fijo, entonces si no caemos a nuestra verdadera realidad, los productores hondureños perderán dinero porque la gente no les comprará a ellos y vamos a seguir perdiendo divisas por las reservas que irán menguando, lo que probablemente ocasionará un ajuste fuerte en el tipo de cambio como cuando ocurrió en el gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas”. JS