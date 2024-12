Designada Gutiérrez de acuerdo con consulta libre y voluntaria a misquitos sobre cárcel en el Mocorón

Tegucigalpa – La designada presidencial, Doris Gutiérrez enfatizó la necesidad de realizar una consulta popular en la zona de la Mosquitia sobre la construcción de un centro de reclusión para 20 mil privados de libertad en el Mocorón, Gracias a Dios, en el oriente de Honduras.

-“Gracias a Dios que no hubo mayor interés de los oferentes porque eso hubiera sido terrible” dijo, la designada en relación a la cárcel en la Isla del Cisne

“Yo sí estoy de acuerdo en que como son tierra autóctona, sí debe hacerse la consulta libre y voluntaria de la población sigue hacerse”, afirmó al agregar que si es libre y voluntaria es que no hay que dejarse ser manipulada.

La funcionaria señaló que “llegar a este tipo de imposiciones, me parece que no es lo más correcto”, dijo al señalar que eso pasó en las cárceles de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso.

“Definitivamente, estas acciones que son impuestas, autoritarias, en nada favorecen en lograr los objetivos que supuestamente tenemos que buscar”, apuntó.

(Leer) Misquitos se mantienen en alerta contra la megacárcel anunciada por el gobierno

Para Gutiérrez, construir una cárcel en un lugar aislados “se está queriendo aplicar un modelo de los gringos, Guantánamo, yo creo que los reos que son de alta peligrosidad, deben estar ubicados en otros lugares, porque allí están revueltos, desde el que se fuma un puro de marihuana hasta altos criminales”.

No obstante, a su criterio se tendría que buscar zonas donde no se afecten los convenios internacionales ni los intereses de la población, “en Honduras hay un montón de terrenos y de tierras que no están está utilizándose”, mencionó.

Gutiérrez recordó que como Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), claramente dijo que estaban en contra de que se construyera la cárcel en Isla del Cisne, “gracias a Dios que no hubo mayor interés de los oferentes porque eso hubiera sido terrible”. VC