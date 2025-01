Desde hace varios meses se reportan casos de metaneurovirus en Honduras, según la doctora Figueroa

Tegucigalpa – La doctora Suyapa Figueroa dijo este miércoles que desde hace varios meses se reportan casos de metaneurovirus, pero no de forma masiva.

Explicó que se vienen registrando casos de enfermedades respiratorias desde octubre y se han venido manejando como influenza, COVID-19 y el metaneurovirus no es nada nuevo ya ha habido casos.

“La mutación del virus es la que hay que monitorear ya que es lo que la hace peligrosa y que se expanda de forma más rápida”, explicó.

Agregó que el virus ya se conocía obviamente hay ciertas situaciones que son preocupantes sobre todo cuando se dice que en Estados Unidos hay un brote de gripeaviar y que en esos casos sí sería un alto riesgo por lo fácil que se transmite.

El problema que existe en el sistema sanitario del país es que no hay capacidad de respuesta especialmente a los pacientes que presentan cuadros graves.

“No tenemos suficientes unidades de cuidados intensivos, no hay suficientes ventiladores mecánicos, muchas veces no hay suministro de oxígeno, no con esto no quiero que la población se alarme, pero la Sesal tiene la obligación de investigar estos casos graves”, arguyó.

El metapneumovirus humano es un virus ARN de la familia Paramyxoviridae, género metapneumovirus. Puede provocar enfermedad respiratoria de gravedad variable, sobre todo en niños y en adultos mayores.

Es una de las causas más comunes de enfermedad aguda de las vías respiratorias en niños menores de 5 años en Estados Unidos. Se diagnostica mediante la reacción en cadena de la polimerasa o cultivo celular.​ Está emparentado con el metapneumovirus aviar que causa enfermedad de vías respiratorias en aves. IR