Desde Miami, Salvador Nasralla se jacta de poder resolver problema de inundaciones

Tegucigalpa – El designado presidencial, Salvador Nasralla, exhortó a la presidenta Xiomara Castro que le autorice y le designe el presupuesto para solventar la problemática de las inundaciones en el Valle de Sula.

A través de su cuenta de Twitter, Nasralla posteó la participación que tuvo este viernes en el foro de televisión “Frente a Frente” opinando sobre la construcción de las represas en el Valle de Sula.

Consideró que la construcción de las represas de Jicatuyo, El Tablón y Los Llanitos es un problema político.

Siempre que se plantea invertir dinero en la construcción de estas represas, se sabe que es una obra que dura cinco años, opinó.

Yo tengo el conocimiento científico para resolver el problema de las inundaciones. Sólo me falta que la presidente @XiomaraCastroZ me delegue esa importante función y el presupuesto respectivo pic.twitter.com/8HR87yyPmt — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 23, 2022

“El gobierno de turno, no solamente el actual, dicen que voy a invertir este dinero que resuelve el problema del país, pero los méritos se los va a ganar el siguiente presidente. Por eso lo retrasan dicen que lo harán pero no lo hacen”, analizó.

En ese sentido, sugirió que la construcción de estas represas debe estar a cargo de una persona que entienda la parte gerencial.

Recomendó que la mandataria hondureña debe rodearse de personas que saben y tome la decisión inmediata.

“Si a mí me dan a ejecutar el presupuesto para poderlo hacer, me voy a San Pedro Sula y lo ejecuto, me reúno diariamente con los ministros y expertos”, esbozó.

El designado presidencial sostuvo que como ingeniero civil posee las armas científicas y tecnológicas para reunirse con los inversionistas que quieran invertir.

Remarcó que si las autoridades piensan en política nunca resolverán el problema.

“Como designado presidencial tengo la solución, pero si la presidenta de la República que llegó al poder gracias a la alianza que hicimos con el PSH no autoriza que Nasralla pueda tomar decisiones, entonces vamos a seguir estancados”, aseveró.

Lamentó que se desperdicie sus conocimientos y tampoco utilice a los otros designados presidenciales, Doris Gutiérrez y Renato Florentino Pineda. AG