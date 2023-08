DeSantis destituye a una fiscal estatal afroamericana y estalla la polémica

Miami- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este miércoles la suspensión «con efecto inmediato» de la fiscal estatal Monique H. Worrell, una afroamericana que en su primera reacción tachó al mandatario estatal de «dictador» y alegó que es una decisión «política».

DeSantis, precandidato a las primarias republicanas para las elecciones generales de 2024, acusó a Worrell de no imponer sentencias obligatorias por delitos relacionados con armas y drogas.

«El estado de Florida es un estado de ley y orden y eso significa que tenemos políticas sólidas para responsabilizar a los delincuentes por su mala conducta», dijo DeSantis.

«Los fiscales tienen el deber de hacer cumplir fielmente la ley. La agenda política de uno no puede superar este deber solemne», agregó el gobernador.

Worrell fue electa hace tres años como fiscal estatal del tribunal del noveno circuito judicial del estado, que comprende los condados de Orange y Osceola.

En una rueda de prensa, Worrell dijo que en Florda los funcionarios electos «están siendo destituidos de sus cargos únicamente con fines políticos y eso no debería suceder».

«Si hemos aprendido algo esta mañana, es la pérdida de la democracia. Soy su fiscal estatal electa para el noveno circuito judicial y nada que haga un dictador débil puede cambiar eso», dijo Worrell a los periodistas en el exterior del Palacio de Justicia del condado Orange.

«No me escondí, no dije cosas y luego no las hice, no dije que no haría cosas y luego las hice. Hice exactamente lo que dije que iba a hacer y eso es lo que esperas de un funcionario electo», afirmó.

En un comunicado, el Partido Demócrata de Florida tachó el decreto del gobernador de «suspensión infundada».

«Hace solo unos días, Monique se pronunció en contra de los nuevos estándares educativos de Florida; estándares que le enseñarán a nuestros hijos que hubo algún tipo de beneficio en la esclavitud», señaló Nikki Fried, líder de ese partido en Florida.

Fried criticó la campaña de DeSantis por utilizarla para «atacar a la ley y el orden a favor de sus guerras culturales» y exigió la «restitución inmediata» de Worrell en nombre de los electores» del Partido Demócrata.

«La administración extremista de Ron se ha concentrado constantemente en ir en contra de los derechos y libertades de los floridanos negros, y la suspensión de la fiscal estatal Worrell, la única fiscal estatal negra en Florida, claramente tiene motivos raciales y políticos», remarcó Fried.

Tras el anuncio de la suspensión de Worrell, DeSantis dijo que designó al juez Andrew Bain, quien desempeña como juez en Orlando, para que asuma el cargo de fiscal estatal del noveno tribunal del circuito judicial.

«Confío en que será un fiscal que hará cumplir fielmente la ley y mantendrá seguras a las comunidades de Florida Central», expuso DeSantis. EFE

