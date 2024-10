Derlyn y Heydi desmenuzan como han sobrevivido al cáncer de mama

Tegucigalpa – Valientes y guerreras, héroes de sus hijos y sus familiares, enfrentar el cáncer y vencerlo es volver a nacer y ver la luz al final del túnel, así son Derlyn Jamileth García Rivera y Heydi Arely Pérez Urbina, pacientes sobrevivientes de Cáncer de Mama.

-Cada año aproximadamente 400 mujeres fallecen a causa del cáncer de mama.

-Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023 Honduras registró 1 mil 260 nuevos casos de cáncer de mama.

Este mes de octubre se convierte siempre en el estandarte de la solidaridad y socialización del Cáncer de Mama ya que cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama.

El cáncer de mama se convirtió en la primera causa de muerte oncológica de la mujer en Honduras y que afecta a una de cada ocho féminas, superando al cáncer de cérvix o cuello uterino, según han señalado los especialistas de la materia.

La mamografía es el examen más preciso para detectar el cáncer de mama y se recomienda que las mujeres se lo realicen a partir de los 40 años.

Sin embargo, hay casos de jovencitas que han sido detectadas con la enfermedad.

Proceso Digital conversó con Derlyn Jamileth García Rivera y Heydi Arely Pérez Urbina, pacientes sobrevivientes de Cáncer de Mama, ambas libraron su propia lucha para vencer la dura enfermedad.

Una luz al final del túnel

Para Derlyn Jamileth, una joven de 33 años, haber vencido el cáncer de mama se convirtió en la luz al final del túnel.

Detalló que es madre de una niña de 9 años, a quien la calificó como su mayor tesoro y guía para luchar contra la enfermedad.

Derlyn Jamileth reside en la colonia Brisas del Valle y es ama de casa.

Relató que a sus 30 años, el 4 de abril de 2022 fue detectada con cáncer de mama, una noticia que le cambió la vida y que pensó que le quitaría la vida.

“Me apareció una pelotita con un morete bajo la mama, me aboque a Funhocam donde me mandaron hacer todos los exámenes, en un principio no me salía nada, pero a medida que iba creciendo se confirmó la enfermedad”, sostuvo.

Agregó que cuando el doctor le confirmó la enfermedad “me puse a llorar porque pensé que me moriría, le conté a mi cuñada y a mi mamá ellas me dieron palabras de aliento y me hicieron ver que con fe en Dios saldría de esta prueba difícil, hoy doy gracias a Dios por volver a nacer”.

Aseguró que las mejores palabras de aliento se las dio su hija, quien le dijo “mamá tú no te vas a morir, no podes dejarme sola, a sus muñecas cuando perdí el pelo ella agarró una tijera y le cortó el pelo también y me dijo mamá mis muñecas también tienen cáncer y te acompañan para que no estés sola, su ingenio me dio risa, pero al mismo tiempo nostalgia”.

Optimismo y prevención

Derlyn Jamileth García Rivera

Derlyn Jamileth hizo un llamado a las mujeres que en este momento están pasando por la enfermedad a tener optimismo, a no deprimirse que el cáncer de mama se puede vencer con la detección temprana.

Indicó que con esta enfermedad no se debe de ser negativo, la mente carcome y uno puede entrar en depresión es por ello que lo mejor que se puede pensar es que Dios está al lado de uno para salvaguardarlo.

“Esta prueba que me dio la vida la acogí con miedo, pero la vencí con fe en Dios y con el amor de la familia”, manifestó.

También hizo un llamado a la prevención temprana que es importante, examinarse uno mismo es vital para una detección temprana de la enfermedad, apuntó.

Pensamos que nos vamos a morir

Heydi Arely Pérez Urbina

Mientras que Heydi Arely Pérez Urbina, otra paciente sobreviviente de cáncer de mama, dijo a Proceso Digital que “cuando a uno le dan este tipo de noticias pensamos que nos vamos a morir”.

Doña Heydi Arely es una mujer de 52 años, residente en la colonia Las Brisas de Comayagüela, su esposo y sus cuatro hijos fueron su fortaleza para vencer el cáncer de mama.

Detalló que en el 2021 se realizó una mamografía la cual reflejó la enfermedad, tras la confirmación a la primera persona que le dijo que tenía cáncer fue a su esposo a quien le encomendó a sus hijos.

“Cuando uno escucha la palabra cáncer lo primero que se piensa es en la muerte, porque no hay cura, pero Dios es el que da la fortaleza para enfrentar el tratamiento y llegar a la salvación”, manifestó.

Relató que se sometió a una cirugía de mama, a quimioterapias y radioterapias y ahora estoy en un tratamiento ya tomado.

Agradeció a Funhocam por todo lo que hacen por las mujeres hondureñas y que no tienen recursos para enfrentar esta dura enfermedad.

“En Funhocam no se paga nada, todo el tratamiento, las mamografías, las charlas, esta fundación necesita de mucha ayuda de las empresas y de los hondureños de buen corazón porque su labor es fuerte, son muchas las mujeres que necesitan de Funhocam”, sostuvo.

Funhocam realizó su Carnaval Rosa dando confianza y esperanza a la mujer hondureña.

No están solas

Doña Heydi Arely envió un mensaje a las mujeres que en este momento se encuentran luchando con la enfermedad y dijo que no están solas que hay instituciones como Funhocam que dan acompañamiento, apoyo moral y anímico.

“Dios es el único que abre puertas, la fe nunca se debe de perder, es por ello que la prevención también es una forma de ayudarse a conocer su cuerpo y a contrarrestar la enfermedad”, manifestó.

Apuntó que como mujer son vulnerables, pero contra el cáncer se pueden enfrentar con valor, fuerza y confiando en Dios, al lado de sus seres queridos y amigos, así como los médicos y enfermeras que también luchan con el paciente en esta dura batalla. IR