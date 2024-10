Denuncias de abuso durante estado de excepción erosiona la credibilidad de la población en la justicia: exjuez de CSJ

Tegucigalpa – El exjuez de los tribunales de sentencia del Poder Judicial, René Altamirano considera que si se limitan los derechos humanos para darle tranquilidad, eso no aplica en un sistema democrático de derecho.

Altamirano expresó así su posición ante el estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022 y que en esta semana, el ministro de Seguridad, Gustado Sánchez anunció una nueva extensión.

El exjuez dijo que “con sinceridad, no he visto estadísticas confiables de que este mecanismo este dando resultados. Más bien he escuchado quejas de que plantan elementos de prueba, droga, que se les pone a la gente que no le encuentran algo, una justificación para enjuiciarlo o detenerlo”.

Ese tipo de denuncias, señaló el abogado penalista, erosiona la credibilidad de la población en la justicia.

Asimismo, expresó que ve innecesario que se califique de terrorismo, la actividad de la credibilidad organizada, “creo que con lo que la ley dice actualmente que sanciona como delito el hecho de pertenecer a alguna organización criminal, ya tiene una pena grave”.

“Todavía no entendemos porque no se realiza una campaña para detener simplemente a los miembros de pandillas y mara y bandas sino necesitan una reforma, el Código allí tiene el mecanismo que legitima una detención, pero hay que demostrar que es miembro de una organización”, señaló. VC