Denis Law, el último miembro de la Sagrada Trinidad

Londres – Denis Law pudo no ser nunca futbolista. Desde muy pequeño, dada la pobreza de su familia y de la ciudad en la que le tocó criarse, la industrial Aberdeen, tuvo que acostumbrarse a ir a la escuela sin zapatos.

Este contratiempo, lejos de alejarle del deporte que le convirtió en el Rey de Old Trafford, le curtió, dando lugar a una carrera deportiva en la que formó parte de la Sagrada Trinidad, junto a George Best y Bobby Charlton, ganando dos Ligas y una Copa de Europa e incluso marcó un gol que hizo descender al equipo de sus amores, el Manchester United.

Law es el tercer máximo goleador de su historia, con 237 goles en 404 partidos, sólo por detrás de Charlton y Wayne Rooney, y ha sido uno de los más grandes en vestir nunca esa camiseta. Es uno de los hombres que ayudó a recomponer a ese fénix caído que era el United tras la catástrofe de Múnich en 1958 y conquistó los tres grandes títulos, la Copa de Europa en 1968, dos ligas inglesas y una FA Cup.

En su carrera, comprendida entre 1955 y 1974, Law vislumbró unos inicios en el Huddersfield Town, un traspaso al Manchester City, una corta etapa en el Torino italiano, un cambio de bando hacia el Manchester United, que pagó 110.000 libras -récord para la época-, y una temporada de retiro de vuelta al City.

Entre medias, marcó un gol en una final de la FA Cup y sufrió una de sus mayores decepciones en la final de la Copa de Europa en 1968, cuando se perdió el partido decisivo contra el Benfica. Tuvo que verlo desde el hospital y al día siguiente Matt Busby apareció en su habitación para enseñarle el trofeo.

Pero quizá aquello dolió menos a Law que lo que ocurrió en la última jornada de la temporada 1973-1974, la última suya como profesional.

Por azares del destino, el calendario enmarcó el derbi de Mánchester para la última fecha de la liga y el United necesitaba ganar para no descender. A nueve minutos del final, Law marcó un gol de tacón y descendió al United a Segunda división.

O al menos ese es el mito que siempre se contó en el fútbol inglés, porque la realidad es que el United estaba ya descendido desde el momento en que el Birmingham City había ganado al Norwich City.

«Después de 19 años dándolo todo para marcar goles, ese es el único que casi hubiera deseado que no hubiese entrado», recordó Law 38 años después. «No me podía consolar nadie. No quería que ocurriera. ¿Cuánto va a durar esta pena? ¿Hace cuánto que fue el partido? Ahí tienes tu respuesta».

Este icónico momento no empaña el legado de Law con el United. Quizá sólo lo engrandezca.

«Siempre será celebrado como uno de los mejores jugadores en la historia del club y uno de los más queridos. El gran goleador. Su talento innato, su espíritu y su amor por el deporte le hicieron el héroe de una generación», rememoró este viernes el United.

En la selección escocesa, Law queda como el máximo goleador, con treinta tantos, los mismos que Kenny Dalglish. Además es el único escocés en ganar el Balón de Oro. Lo logró en 1964, imponiéndose a los españoles Luis Suárez y a Amancio Amaro.

Pelé dijo en su día que era el único futbolista que podría jugar para Brasil, mientras que Alex Ferguson le calificó como su «héroe».

Su mejor victoria con los escoceses ocurrió en Wembley en 1967, contra la Inglaterra que aún era campeona del mundo.

En 2021 le diagnosticaron alzheimer y demencia vascular.

Su legado será recordado siempre en Old Trafford, ese estadio al que llegó descalzo a través de las destartaladas calles de Aberdeen. JS