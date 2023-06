Dembelé y Mendy regresan a la selección francesa

París- El atacante del Barcelona Ousmane Dembelé y el defensa del Real Madrid Ferland Mendy fueron convocados este miércoles por el seleccionador francés, Didier Deschamps, junto con su compañeros de equipo Jules Koundé, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchoumeni, y el atlético Antoine Griezmann.

En la última convocatoria de la temporada, para afrontar a Gibraltar el 16 de junio en Faro (Portugal) y a Grecia el 19 en el Estadio de Francia, en partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024, el técnico ha apostado por la continuidad, sin grandes novedades.

El retorno de Dembelé se produce tras una larga ausencia por lesión y después de que el francés haya reaparecido con su club, con el que ha disputado solo dos partidos completos desde entonces.

Algo similar sucede con Mendy en el Real Madrid, pero también ha regresado al grupo, en el que también está Chritophe Nkunku, que está en gran forma con el Leipzig tras la lesión que, a última hora, le hizo perderse el Mundial.

«En la última convocatoria de marzo estaba lesionado, no ha jugado muchos partidos. Ya le conocemos bien, conoce bien el puesto y tiene una polivalencia porque puede jugar también a la derecha aunque su puesto es lateral izquierdo. No está a tope de forma por su lesión y sus pocos minutos, pero la calidad no ofrece dudas», indicó el técnico sobre Mendy.

El retorno del madridista a la lista de convocados ha permitido a su compañero de equipo Camavinga recuperar su puesto entre los centrocampistas.

En cuanto a Tchouameni, Deschamps defendió su convocatoria pese a que ha perdido el puesto de titular en el Real Madrid por su calidad, aunque reconoció que «psicológicamente no está viviendo la mejor temporada de su joven carrera».

«No está tan tranquilo como en años anteriores, pero está en el Real Madrid, donde hay mucha competencia. Y no ha ido a los grandes partidos de la Liga de Campeones como figurante, aporta. Yo no soy Ancelotti, pero su calidad es indiscutible», indicó.

El seleccionador francés se refirió también a la nacionalización como español de Robin Le Normand: «No me molesta que lo haya hecho, nunca me han molestado esas cosas, es su elección».

«Forma parte de los jugadores que tienen una carrera atípica. Le seguíamos desde hace tiempo, aunque no está en uno de los clubes que más vigilamos. Le vemos cuando juega contra el Madrid o el Barcelona. Además, es un jugador que por su personalidad no está muy presente en los medios», señaló sobre el defensa de la Real Sociedad.

«Pero su rendimiento deportivo es muy bueno desde hace varias temporadas. Le deseo lo mejor con la selección española», agregó.

– Lista de Didier Deschamps:

Porteros: Alphonse Areola (West Ham/ING), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Lens/FRA)

Defensas: Axel Disasi (Mónaco/FRA), Wesley Fofana (Chelsea/ING), Theo Hernandez (Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Mónaco/FRA), Adrien Rabiot (Juventus Turín/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP)

Delanteros: Kingsley Coman (Bayern Múich/ALE), Olivier Giroud (Milan/ITA), Randal Kolo Muani (Francfort/ALE), Kylian Mbappé (París SG/FRA), Marcus Thuram (Mönchengladbach/ALE), Ousmane Dembele (Barcelona/ESP) y Christopher Nkunku (Leipzig/ALE). LB