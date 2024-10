Defensores de DDHH llaman a no instrumentar la justicia en caso de presidente de JOPRODEH

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza llamó este martes al Poder Judicial a que no instrumentalice la justicia y respete la Ley en el caso contra del presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (JOPRODEH), Jorge Jiménez.

Jiménez se presentó esta mañana ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa para la audiencia inicial de declaración de imputado al ser señalado por estafa y violencia intrafamiliar.

(Leer) “Orden de captura es una canallada del ministro, por lo que dije de los cinco desaparecidos”: Jorge Jiménez

El defensor de derechos humanos, reiteró previo a la audiencia, que se le está violentando su inmunidad parlamentaria, ya que, el proceso debía hacerse a través de un juez natural y no de los tribunales.

“Me presento ante un órgano que todavía no tiene competencia, pero que me presento en el marco y en el respeto que siempre he tenido en el Poder Judicial”, dijo al agregar que también se presentará ante el Ministerio Público con su equipo legal para solicitarle al tribunal eximirse de seguir conociendo el caso le corresponde a un juez natural.

Jiménez afirmó que lo señalan de dos delitos, y que en uno de ellos ni siquiera existe una denuncia, “solo fue interpuesta para grabar el proceso y quererme enviar a prisión preventiva”, refirió.

Meza acompañó a Jiménez a dicha audiencia y señaló que el defensor de derechos humanos es víctima de criminalización.

“Un llamado al Poder Judicial para que no instrumentalice la justicia y respete la Ley”, pidió Meza.

«Cuando instrumentalizan el Poder Judicial para poder perseguir cuando se ha hecho una denuncia de tal magnitud, uno se siente inocente, también esperamos que exista un estado de derecho”, dijo Jiménez.

“Es un caso de título privado, que le incorporaron orden de captura, que le pidieron prisión preventiva y me agregan todavía maltrato intrafamiliar cuando no existe en este caso, porque no existe ni el denunciante”. VC