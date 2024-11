Defensora de las mujeres pide al CN aprobar Ley contra la Violencia Política

Tegucigalpa – La defensora de los derechos de las mujeres, Merly Eguire, exhortó este martes al Congreso Nacional que apruebe la iniciativa de la Ley contra la Violencia Política.

“Es oportuno que el Congreso Nacional, apruebe la Ley contra la Violencia Política que ya está dictaminada para que este tipo de actos vergonzosos como el de ayer no quede en la impunidad”, declaró a periodistas.

Eguigure condenó la agresión que sufrió el día anterior (lunes) la precandidata a diputada por el Partido Nacional, Sara Zavala, tras la presentación de planillas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La violencia contra la mujer no debe ser tolerada nada justifica la violencia, no importa de quien se trate, exclamó.

“Las mujeres no deben dejarse amedrentar por este tipo de agresores, que los denuncien, que no se quedan calladas, lleguen hasta el final y enfrente frente a este tipo de acciones no hay línea partidaria la única que debe seguirse es la de la dignidad y el respeto”, aseveró Eguigure. AG