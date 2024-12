Defensa de Hernández pide 180 días más para inicio del juicio

Tegucigalpa/New York – La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, pidió el aplazamiento del juicio por 180 días, debate que está agendado para el próximo martes 20 de febrero.

A través de una carta enviada por el abogado Renato Stabile al juez Kevin Castel, se solicita el aplazamiento del inicio del juicio por 90 a 180 días.

La defensa alega que apenas el pasado 9 de febrero de 2024, el acusado recibió acceso a una computadora portátil para revisar el descubrimiento, que está en curso, incluida una producción confidencial de 540 páginas de ayer (miércoles).

Se fundamenta que el exmandtario Hernández no puede revisar todo este material antes del juicio programado para el próximo martes, porque la información sensible debe revisarse en presencia de un abogado, de conformidad con la Orden de Protección dictada por el Tribunal en este caso.

Una vez que comience el juicio, Hernández estará en el tribunal y no podrá revisar el descubrimiento, dice la nota enviada a Castel.

La Corte del Distrito sur de NY.

Se menciona que de conformidad con la Orden de ese Tribunal del 23 de enero de 2024, el imputado no tiene acceso a la computadora portátil los fines de semana y solo se le ha autorizado de 10 a 15 horas por semana para mirar el dispositivo electrónico.

Asimismo, se menciona que el acusado es la persona en mejor posición para señalar inconsistencias e inexactitudes en el descubrimiento de la información y orientar el asesoramiento a las pistas de investigación.

Lo anterior dificulta una defensa adecuada previo al inicio del debate, según la nota oficial.

Stabile, igualmente, se queja porque el gobierno continúa produciendo tanto el descubrimiento de la Regla 16 como el material 3500, que no están cargados en la computadora portátil proporcionada a Hernández en el centro de detención.

En tanto, se desglosa que el Gobierno produjo 40 informes redactados no clasificados adicionales marcados como sensibles, con un total de 540 páginas.

“Si bien no lo he leído todo, los pocos informes que he examinado parecen ser importantes para la defensa. Debido a que estos documentos están marcados como confidenciales, no pueden ser presentados al acusado y sólo pueden ser revisados ​​por él en presencia de su abogado, lo cual no es posible dado que acabamos de recibirlos y el juicio está programado para comenzar la próxima semana”, alega Stabile.

Reitera el abogado que en total, el Gobierno produjo más de 3,300 páginas de informes redactados y no clasificados, alrededor de 2,200 de las cuales se produjeron desde el 13 de enero de 2024, todos los cuales están marcados como sensibles y solo pueden ser revisados ​​por el acusado en presencia de un abogado.

También, el acusado ha identificado testigos de hecho a quienes desea que la defensa cite. Muchos (si no todos) de ellos residen en Honduras. “Me han informado que algunos de estos testigos pueden tener visas para viajar a los Estados Unidos y a algunos se les han revocado las visas. Si estos testigos de hecho no pueden viajar a los Estados Unidos, tendríamos que solicitar a la Corte que testifiquen de forma remota y hacer esos arreglos”, señala Stabile.

Por lo tanto, la defensa arguye que el acusado debe decidir si desea testificar en el juicio. Hay procedimientos clasificados en curso para determinar qué información clasificada se puede compartir con el abogado no autorizado y el acusado.

Para preparar a Hernández para posiblemente testificar, necesito saber qué información no está clasificada antes de que comience el juicio, explica el abogado.

Insiste que dado que el juicio comienza la próxima semana y todavía se están presentando documentos confidenciales no clasificados ayer, no he tenido el tiempo suficiente para preparar al acusado para testificar y estar listo para el juicio.

Finalmente, el abogado defensor asegura que continúa trabajando diligentemente a tiempo completo tratando de conocer el caso, hay otras tareas administrativas que han ocupado mi tiempo, incluyendo hacer arreglos para la computadora portátil del acusado, ropa para el juicio, para que la defensa lleve dispositivos electrónicos al juicio, ordenar el juicio transcripciones, reunirse con el acusado en el MDC solo para ponerse al día, reunirse con el acusado y el abogado autorizado en el SCIF y organizar otros recursos del juicio, además de las circunstancias que describí en mi carta del 26 de enero de 2024 al Tribunal, que permanecen irresoluto. “No hay tiempo suficiente para completar todas las tareas necesarias para brindar asistencia letrada eficaz en estas circunstancias”, concluye. JS