Deco vendió a un fondo de inversión la comisión que debía cobrar del Barça por Raphinha

Barcelona.- El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza, ‘Deco’ admitió este miércoles haber vendido a un fondo de inversión la comisión que debía cobrar del club azulgrana por el fichaje del extremo Rafael Dias ‘Raphinha’.

«Yo pacto una comisión con el Barça. Cuando tomo la decisión de venir, no podíamos tener ninguna relación de seguir cobrando. Lo he vendido a un fondo de inversión y este fondo cobra», explicó el ex-representante de Raphinha al programa ‘Que t’hi jugues’ de SER Cataluña.

Por gestionar el traspaso, Deco tenía derecho a dos tipos de comisiones: un 10% de la plusvalía de la venta de Leeds al Barça, cifrada en 58 millones de euros más 7 millones en incentivos, y otro porcentaje correspondiente al salario del jugador durante los años de contrato que esté en Barcelona.

El exfutbolista azulgrana aclaró que renunció a esa primera comisión que debía cobrar del club inglés «para que pudieran cuadrar los número y pudiera venir al Barça», pero no a la segunda.

«Yo tenía pactada una cosa con el Barça. Vendo esto a un fondo y ellos ya se arreglan. No tengo ningún problema en decir que he cobrado por cosas que he trabajado», concluyó. EFE/ir