Declaran inhabitable la Colonia Miguel Llanes de Ríos y Las Lomas en Villanueva por falla geológica

Tegucigalpa- Las autoridades de Villanueva han declarado inhabitable la colonia Miguel Llanes de Ríos y el barrio Las Lomas debido a la reactivación de una falla geológica detectada en 2023. Esta medida afecta aproximadamente cinco manzanas de terreno y ha llevado a la evacuación de más de 50 familias.

«El tipo de deslizamiento es gradual, lo que ha permitido que las familias evacuaran a tiempo, pero ya en este momento la zona es inhabitable,» explicó uno de los representantes de la colonia. Las familias están terminando de sacar sus pertenencias, mientras que el área de Las Lomas ha visto la evacuación de unas 50 familias y la colonia Miguel Llanes ha quedado incomunicada, con alrededor de 40 familias afectadas.

El alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, indicó que más de 120 viviendas están en peligro y que la situación es preocupante. «Hacemos un llamado a todo Honduras para que miren la situación en Villanueva. Tenemos más de 120 viviendas en peligro y hemos estado evacuando personas, brindándoles auxilio económico, psicológico y médico. Estamos a la par de ellos haciendo el acompañamiento, ya que la situación es bastante peligrosa,» declaró Perdomo.

El alcalde añadió que la falla geológica ha provocado que el cerro donde se encuentra la falla haya bajado más de un metro, lo que hace insostenible la habitabilidad del área. «Estamos hablando de reubicar a la gente en un área segura, cubriendo cerca de cinco manzanas de tierra y una población de 175 viviendas. De momento, estamos trabajando para reubicar 50 viviendas, pero probablemente tengamos que hacerlo para toda la comunidad «,añadió.

Las autoridades han declarado oficialmente la zona como no habitable y han comenzado a implementar obras de mitigación para garantizar que la población no corra peligro de muerte. La situación es especialmente difícil para las madres solas y las familias que no tienen a dónde ir, por lo que se hace un llamado a la solidaridad y el apoyo para los afectados, en el caso de ONG´S u otros organismos que quieran ayudar, concluyó el edil. LB