Declaraciones de jefe de FFAA «están fuera de tono» y rechazo las mismas: Maldonado Gáleas

Tegucigalpa– Luego que, el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, envió un claro mensaje para quienes fraguan un golpe de Estado contra la presidenta Xiomara Castro, el general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado Gáleas dijo que las declaraciones del Fortín están fuera de tono y “rechazo las mismas como promotor de un golpe de Estado”.

-Es improcedente utilizar esos espacios para hacer política, señaló Maldonado Gáleas.

Fortín dijo en su discurso “quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar lo siguiente: General Hung Pacheco no a los golpes de Estado, general Isaías Barahona no a los golpes de Estado, general Romeo Vásquez no a los golpes de estado, general Maldonado Gáleas no a los golpes de Estado”.

Ante esto, el general Maldonado Gáleas, expresó que “es improcedente que él como jefe del Estado Mayor Conjunto use esos espacios para hacer señalamientos políticos”.

Detalló que no es pertinente en una ceremonia pública nombrar a generales en condición de retiro que han servido a la patria y confundirlos con cuestiones políticas.

“Están fuera de tono señalar nombres, como si fuésemos nosotros propiciadores de golpes de Estado”, arguyó Maldonado Gáleas.

Agregó que en lo personal “me califico como un soldado demócrata, seguidor de pensamientos liberales y de los forjadores de la República y estoy en contra de algunas cuestiones políticas que están contra la democracia”.

Dijo estar en contra de del socialismo del siglo XXI, las alianzas con Sudamérica han tenido su impacto y han provocado acontecimientos severos a la democracia, “por lo que siempre estaré en contra como soldado y ciudadano lo voy a defender, pero no tengo en mi mente un plan que nos lleve a romper el orden constitucional”.

Indicó que no se ha aliado con personas que han violado la constitución o el marco jurídico del país.

Añadió que “su servidor está en contra de los golpes de Estado, al contrario, estuve en contra de lo que sucedió en 2009 sobre la captura violenta y expatriación del expresidente Manuel Zelaya Rosales”, apuntó. IR