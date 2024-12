Decadencia y Trump marcan el año en migrantes hondureños

Tegucigalpa – Los migrantes hondureños volvieron a tener un año convulso, es decir no favorable en ningún sentido, marcado por una decadencia en las deportaciones y el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

-Trump alcanzó la victoria apoyado en un agresivo mensaje antimigrante, con la promesa de deportar a los más de 11 millones de personas que viven sin un estatus legal en EE.UU.

-El flujo de personas no se detiene y las caravanas de migrantes que parten desde el sur de México, en la frontera con Guatemala, se suceden con la esperanza de llegar a Estados Unidos antes de la investidura de Trump.

Si bien se habla de una reducción en las deportaciones, la cifra no es del todo positivo, ya que también los hondureños son el grupo que encabeza la lista de asilo en México, entonces, menos deportados y más solicitantes de asilo, estrictamente no significa que menos hondureños salir en condición irregular del país.

De acuerdo a estudios del Observatorio Internacional de las Migraciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, unos 500 hondureños a diario emprenden la travesía.

Entonces, menos deportaciones no significa que no están saliendo, lejos de ello muestra dos escenarios: que los hondureños están teniendo éxito en su objetivo de llegar a otro país o que se están quedando en los países de tránsito.

Menos deportados

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz informó que unos 42 mil hondureños han sido retornados de los Estados Unidos en este 2024.

“Hemos tenido un decrecimiento sustancial en el flujo de migrantes retornados al país en este 2024, cerrando con 42 mil cuando antes había techos de hasta 110 mil personas retornadas”, explicó.

Dijo que un dato importante este 2024, es que los Estados Unidos deportaron más de 700 mil personas a 155 países del mundo, donde curiosamente en Honduras han presentado los números más bajos en años.

“Esto lo vemos desde una perspectiva positiva desde la data, pero los migrantes no son una cifra, los migrantes son importantes para sostener la economía del país, pero también son importantes para la economía estadounidense”, manifestó.

El presidente de EEUU Donald Trump

Trump

La frontera de México con Estados Unidos, donde permanecen miles de hondureños, despide este 2024 con una creciente tensión ante las amenazas de deportaciones masivas del presidente electo estadounidense, Donald Trump, quien ha prometido endurecer las medidas migratorias cuando vuelva a la Casa Blanca en enero.

Las políticas migratorias de Trump mantienen con nervios a miles de migrantes, incluso a aquellos que aún no llegan a la frontera estadounidense.

Entre quienes viven esta incertidumbre se encuentra Eva María Sánchez, una migrante de 50 años que busca asilo en Estados Unidos tras escapar de la violencia en su país natal y está preocupada por las amenazas de Trump.

“Sí, a pesar que estoy aquí, me preocupa mucho, que cuando salga la cita, no sé si será verdad o será mentira que la vayan a cancelar, pero le pido a Trump que se ponga la mano en el corazón, que sepa que los inmigrantes no somos todos malos, Yo quiero trabajar y salir adelante”, confesó.

Los migrantes hondureños permanecen con la incertidumbre sobre qué pasará tras la investidura de Trump este 20 de enero, pero eso no frena la necesidad de emigrar en busca de mejores condiciones que les ofrece el país que los vio nacer.

Trump es sin duda un temor latente entre los migrantes, pero la crisis socioeconómica, la inseguridad y la necesidad de mejorar las actuales condiciones de vida son más fuertes y cuando estas se unen como sucede en Honduras nada detiene los flujos migratorios.

Honduras encabeza el ranking de países con nacionales que tienen orden de deportación en Estados Unidos de acuerdo a un informe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dado a los legisladores norteamericanos y que fue revelado por la prensa estadounidense.

Entonces, Honduras está en la mira de Trump y sus temidas políticas migratorias, pero ni ello detiene a los migrantes que siguen saliendo del país obligados a buscar mejores condiciones que las actuales.

Deportaciones, un desafío para Honduras

A la espera de materializar las prometidas deportaciones masivas de Trump, estas son y serán un desafío para Honduras este 2025.

Al respecto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que el cambio de políticas migratorias, en el 2025, traerá nuevos desafíos para Honduras y demás países de la región.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes consideró que, en el 2025, habrá cambio de políticas migratorias, lo que obligará a los Estados de Centro y Suramérica a prepararse para enfrentar las nuevas dinámicas que va a presentar la migración.

Reyes no descartó que, en el 2025, se cancelen muchos permisos humanitarios que, hasta ahora, se han venido otorgando y que, posiblemente, se tengan masivas deportaciones de personas migrantes.

Es importante conocer, dijo la experta, cómo los Estados van a atender a estas poblaciones que van a retornar, cómo les van a apoyar para que logren su reintegración, qué acompañamiento y asesoría les van a dar para que estas personas no se vean obligadas a tomar nuevamente una ruta migratoria plagada de peligros, poniendo en riesgo su integridad y su vida.

Migración en tránsito

La migración en tránsito es un desafío permanente para Honduras desde los últimos años y aunque en el presente se habla de una reducción, la cifra sigue siendo alta y rebasa la capacidad logística, humanitaria y hasta física del país centroamericano.

Un total de 300 mil 549 migrantes, la gran mayoría venezolanos, han cruzado este 2024 la peligrosa jungla del Darién, frontera entre Panamá y Colombia, un 41 % menos que el año pasado, cuando se registraron números récords, según cifras presentadas por el Gobierno panameño, que relaciona esa bajada de los tránsitos al severo paquete de medidas para enfrentar la crisis migratoria.

Entre tanto el Gobierno hondureños a través del Instituto Nacional de Migración registra el tránsito por el territorio nacional de unos 364 mil migrantes.

La migración irregular en tránsito por Honduras durante el 2015 y 2016 oscilaba entre 21 mil 122 y 27 mil 863 personas respectivamente.

Las alzas más marcadas comenzaron en 2019, al subir 437 %, con 34 mil 26 personas que ingresaron al territorio de manera irregular; para 2020 se registró una disminución producto de la COVID-19 (8 mil 154) y para 2022 la cifra aumentó a 188 mil 858.

Honduras miró rebasada su capacidad cuando en el 2022 pasó de atender a 188 mil 858 migrantes en tránsito a atender 545 mil 43 en el 2023.

La falta de empleo, el mayor de los problemas

Si bien los anteriores son claros desafíos para Honduras, el mayor de todos es la generación de empleo, según el doctor en economía Roberto Lagos.

La falta de generación de empleo y oportunidades económicas son los principales obstáculos y los principales motivos por los que los hondureños emprenden la ruta migratoria, dijo.

En cuanto a las causas de la migración, el economista destacó que, si bien antes la inseguridad era el principal motivo, actualmente el costo de vida y falta de empleo ocupan el primer lugar en la migración.

“¿Cómo podemos hablar de reincorporar a nuestros ciudadanos si no hay condiciones económicas suficientes? El país no está preparado para recibirlos adecuadamente, y esto obliga al gobierno a desarrollar estrategias conjuntas que garanticen una reintegración efectiva”, señaló.

Lagos también subrayó que el contexto podría agravarse con la llegada de una nueva administración en Estados Unidos con una postura más estricta en materia migratoria.

A continuación puede leer algunas de las noticias más destacadas en materia de migración este 2024:

Menos tortillas, más migración y creciente desempleo, desdicen las cifras oficiales

Rosi, de Honduras a España: la historia de una mujer víctima de las maras

Cultura y conocimiento ancestral en riesgo por migración indígena

Creciente flujo de migrantes de Tayikistán cruza Honduras

Gobierno dice que enmendará cancelación de convenios migratorios a Iglesias

Redes de trata extienden tentáculos en Honduras

Honduras a las puertas de una crisis migratoria tras elecciones en Venezuela

Jóvenes procedentes de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran el mayor número de hondureños deportados

Cielos abiertos entre Honduras-Cuba = más migración irregular

Sin atacarse causas que provocan migración en Honduras

Congreso Nacional aprueba extensión de amnistía migratoria hasta 2025

Honduras forma una generación para migrar

Parroquia de Inmaculada Concepción es un faro para migrantes y pobres en Comayagüela PD