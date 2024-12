De la Fuente anuncia que su renovación «se escenificará» en unos días

Las Rozas (Madrid).- Luis de la Fuente, que fue renovado el pasado febrero como seleccionador español hasta 2026, anunció que en unos días la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) «escenificará» la ampliación del contrato que expiraba en plena Eurocopa en junio.

«Estoy tranquilo con mi renovación, seguro que durante esta semana se escenificará esa situación pero se hará en el momento oportuno, cuando sea más potente para lanzar un mensaje a todos los jugadores, aficionados y la institución», reconoció en rueda de prensa tras desvelar los nombres de los jugadores convocados para la cita de Alemania.

Los órganos de la RFEF recibieron la autorización de la Comisión Gestora para la ampliación del contrato de De la Fuente el pasado 22 de febrero, que firmó hasta la conclusión del Mundial 2026.

«Me encuentro feliz hablando de fútbol, cómodo, creo que es mi responsabilidad, lo que me compete y que se me exija por los resultados. Dentro de la normalidad que todos estamos buscando y que estamos en camino de conseguir, quiero centrarme en hablar de fútbol. Me ocupo de lo que puedo controlar», manifestó.

Aunque aseguró que ni él ni ningún jugador «tiene nada garantizado», porque «en la vida hay que ganárselo», mostró el orgullo por los resultados que está consiguiendo como seleccionador, campeón de la Liga de Naciones y encarando ahora el reto de su primera Eurocopa.

«He tenido que demostrar el máximo, como se exige a un profesional. En mi vida he peleado siempre, me he dejado la vida en el intento. Mi premisa es dejarme lo máximo. Aquí nadie da nada garantizado, hay que ganárselo día a día con compañerismo y saber estar», sentenció. EFE/ir