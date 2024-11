De la estafa al éxito negociando con China, la historia de Cristian Rodríguez

Tegucigalpa (Ronald Ordóñez) – Cuando Cristian Rodríguez, oriundo de Danlí, en el oriente de Honduras, fue estafado en el 2014 con 5 mil 100 dólares (127 mil 500 lempiras) al hacer su primera compra por internet, el mundo se le derrumbó; sin embargo, su templanza, dedicación y perseverancia lo llevaron a encontrar el éxito en dónde en el pasado fue débil.

-“El libro básicamente es una guía que enseña a derribar temores, conocer el mercado, te da herramientas”, dijo el escritor a Proceso Digital

-Importar desde Asia no es para cumplir caprichos, como comprar un bolso, es para hacer negocios, zanjó el entrevistado.

-El idioma no es ninguna barrera, existen traductores y las empresas brindan ese servicio cuando se trata de posibles clientes de Latinoamérica, compartió el también conferencista.

Justamente en las compras por internet fue donde este hondureño fue más débil, iluso y hasta confiado, pero todo es pasado dijo a Proceso Digital el ahora también escritor y conferencista.

“Fue un momento difícil, de hecho el dinero no era mío, yo le había vendido la idea a un amigo que estaba en Estados Unidos, cuando yo estaba manejando la parte de la negociación, hice el pago a la persona que me estaba atendiendo, el error fue no hacer una transferencia a la cuenta de la empresa”, narró al recordar aquel lamentable momento.

Hoy ese es el principal consejo que brinda en su libro “Importa desde China”, un Best Seller (Libro o disco de gran éxito comercial) en Amazon en las primeras 24 horas de ventas.

Su perseverancia y madurez lo llevaron a ser hoy un empresario y conferencista internacional que comparte sus conocimientos a través de su propia academia constituida en Estados Unidos.

De la estafa al éxito

La historia de Cristian es una de pocas en la vida real en cuyo desenlace es feliz, un lejano horizonte cuando fue estafado; su mundo se derrumbó, pero por muy poco tiempo, quizás esa fue la clave de su éxito, no dar lugar a la frustración y el fracaso.

De forma virtual inició sus primeras conferencias sobre importaciones desde China, ahora realiza una gira presencial por varios países. Foto Ronald Ordóñez.

Después de ser estafado no por una empresa sino por quién le atendió, quien después no se presentó al trabajo, inmediatamente buscó de forma autodidacta ser el mejor en lo que había sido el más débil, de esa manera se convirtió en el “gurú” de las importaciones. Hoy su conocimiento es tanto en este mundo de negocios que lo comparte a través de una academia, además de su libro.

Volvió a probar en el mundo de las importaciones, pues sabía que había una oportunidad para él en este mundo, esta vez compró una pulsera que tardó 59 días en llegar a Honduras. En algún momento creí que volví a ser estafado, me agarraron de ojo de gallo, me dije, narró. Pero la pulsera llegó y hasta la actualidad la conserva no como amuleto, pero sí como un recordatorio de cómo inició.

Actualmente, también brinda conferencias para empresas y personas jurídicas individuales que quieren importar cualquier artículo desde el continente asiático hacia Latinoamérica u Honduras.

Hoy también es un empresario que con éxito ha ayudado a pequeños emprendedores a convertirse en empresarios después de importar productos desde el continente asiático.

Cristian viaja al menos dos veces a China para fortalecer relaciones y supervisar compras.

Su natal Danlí lo reconoce como uno de sus hijos pródigos puesto que creció en sus calles, se desenvolvió en múltiples facetas como ayudante de albañil y hoy uno de sus más grandes empresarios.

Los rubros en los que ha tenido que expandir sus conocimientos son casi incontables ya que así son los productos que se pueden importar desde China, sin embargo, siempre opta sólo por la buena calidad de un producto, dijo.

Su conocimiento hoy se materializa en una conferencia, guía y método denominado la Ruta Dragón, además de sus consejos a sus más de dos mil alumnos de la academia e Instituto de Negocios Asiáticos Online LLC con sede en Estados Unidos.

He creado una comunidad de más de 2, 600 estudiantes que ya están logrando resultados reales, cambiando sus vidas y negocios comentó el empresario durante su plática con Proceso Digital

Libro

¿Debo tener una fortuna para invertir en este negocio?, es una de las principales preguntas que se hacen los emprendedores, el libro les brinda una guía para iniciar un negocio dijo a Proceso Digital su autor.

El libro surgió después de ser severamente golpeado por la pandemia de la COVID-19 en el 2019, hasta dónde había sido uno de los más grandes importadores de joyería del país.

En ese tiempo en el que el mundo se desaceleró y todos regresamos a casa, tuve la idea de compartir años de experiencia en un libro de 174 páginas, compartió.

El libro es una guía tanto para principiantes como para expertos que quieren importar cualquier producto.

Si bien el libro lleva por título “Importa desde China” es una guía para iniciar a importar a través del internet desde cualquier lugar ya que los consejos son válidos, agregó.

Más importante aún, el libro también es una guía para construir un negocio, apuntó.

Los repuestos de automóviles son uno de los productos que más importan los hondureños desde China, contó el empresario Cristian Rodríguez a Proceso Digital.

¿Qué es lo que más importan los hondureños?

Si bien las opciones son ilimitadas, los hondureños tienen un especial interés para importar repuestos y accesorios para automóviles, comentó.

No obstante, en toda su experiencia son cientos los productos que los hondureños importan desde Asia.

Quizás uno de los productos más raros que se han importado sería cabello humano, compartió.

Cristian es fundador y director ejecutivo del Método Dragón y de tres compañías en los Estados Unidos.

De igual manera despierta mucho interés para los hondureños poder importar productos tecnológicos, acotó.

Un producto puede tardar hasta 60 días en llegar a Honduras cuando se negocia directamente con la empresa fabricante.

Cuenta muchos factores como el volumen y cantidad -dijo- no es lo mismo importar una pequeña caja a importar un contenedor, en ambas formas hay ventajas que se pueden aprovechar con el conocimiento adecuado.

Consejos

Pese a que en su primera importación perdió cinco mil cien dólares, hoy aprendió tanto del negocio que es llamado el gurú de las importaciones desde China.

Su libro está lleno de consejos, pero decidió compartir algunos con los lectores de este medio de comunicación.

Un consejo para los empresarios es hacer una proyección de compra anual y bajo esa proyección iniciar a negociar con la empresa a la que se pretende comprar el producto. Hay mejores ventajas por parte del fabricante si le decimos que en un año podríamos llegar a hacer 10 compras que decirle esta es la primera y única compra, recomendó.

Otra recomendación es hacer negociación con mínimo 10 proveedores, al final son ellos los que tienen que ofertar, añadió.

Si se trata de un producto pequeño y no se requiere que llegue al país en un corto tiempo se puede usar el Correo Nacional, es gratuito por lo que se puede reducir costos, solo que puede tardar más que una importación directa.

Estrictamente recomendó no negociar con proveedores que no cuenten con certificado de calidad.

Adicionalmente, exhortó a aprovechar la ventaja que ofrecen algunas empresas proveedoras de envío de muestra adelantada, con ello se puede verificar la calidad del producto antes de confirmar su envío. (RO)

En el mundo de las importaciones el hondureño es conocido como el Dragón Asiático.