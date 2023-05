Datos de sondeo ERIC “validan mi oficio de socióloga”, resalta Julieta Castellanos

Tegucigalpa- En un nuevo escrito público la socióloga Julieta Castellanos expone que su trabajo como investigadora y escritora data de muchas décadas y no lo hace para quedar bien “con los corruptos, aspirantes a corruptos y criminales de cualquier especie”.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), también anota que no le sorprenden las críticas que recibe por sus escritos al tiempo que agradeció a quienes los valoran como un aporte.

La socióloga zanjó en su misiva que “atacan porque no tienen respuestas, y allí mi fortaleza”.

Asimismo, Castellanos, resaltó que fue afortunado que el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) publicará su encuesta un día después de mi escrito “Libre… los hechos y los números de la conspiración”.

LEER: Sondeo ERIC: El 60.7 % de la población desaprueba la gestión de la presidenta Castro

“Sus datos validan mi oficio de Socióloga, y yo, Julieta, me siento muy bien honrando mi profesión y a las universidades en las que me formé”, subrayó.

Aclaró que los ataques que recibe tampoco son nuevos, pero estos “no me sorprenden, no provocan ningún estado de ánimo adverso que altere mi salud psíquica; tampoco me alteran los riesgos a los que responsablemente me he sometido, y que me ha tocado asumir en diferentes momentos de mi vida pública o privada”. LB