CSJ e INP firman convenio para descongestionar cárceles e implementar audiencias virtuales

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmó este miércoles un convenio interinstitucional con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) como parte del proceso de descongestionamiento de las cárceles hondureñas.

– De 400 privados de libertad identificados para acogerse a medidas de liberación o indulto, ya 50 lograron salir de prisión.

Asimismo, el convenio establece que se desarrolle y realice audiencias virtuales en la Penitenciaría Nacional de Támara con la intención de evitar fugas, atentados o colusión.

Las audiencias virtuales también servirán que los privados de libertad puedan ser víctimas de un accidente de tránsito al momento de su traslado a un juzgado o tribunal así ahorro de costos en transporte y seguridad.

Los privados de libertad también podrán optar a beneficios judiciales enmarcados en ley.

El presidente de la comisión interventora del INP, coronel Ramiro Muñoz, aceptó que hay un problema grande en los centros penitenciarios indicando que por unos pequeños detalles que los privados de libertad no puedan ser liberados.

Nos comprometemos, no con palabras, sino con hechos para poner a disposición de las mesas técnicas y la defensa pública todo lo que corresponde al INP, afirmó.

Sostuvo que el INP se pone a disposición de la CSJ para que el proyecto de descongestionamiento de los centros penales sea una realidad.

«Por el bien de las familias de Honduras vamos y tenemos que solventar esta situación, les pido a los involucrados de otras instituciones que nos digan lo que debemos mejorar», dijo Muñoz en la comparecencia.

De su lado, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, dijo que la mesa técnica se viene construyendo con la ayuda de la Sala de lo Penal, la Defensa Pública y otros.

Comentó que siempre ha deseado descongestionar los centros penales e insiste que una persona que ya cumplió con los requisitos pueda ser liberados.

Hay obstáculos que pueden ser superados teniendo la voluntad política de que estas personas puedan ser liberados, remarcó.

“A mí me apena cuando me dicen que tal privado de libertad no puede salir, aunque está en su etapa casi terminal, pero le falta un dictamen cuando para que pueda ser liberados y no podemos torcer la ley porque son requisitos que debe de cumplirse”, manifestó.

En ese sentido, consideró que hay casos de privados de libertad deben de flexibilizarse para que puedan cumplir los requisitos. AG