CREE estima que tarifa de energía se mantendrá estable

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), realiza trabajo técnico sobre el impacto de los combustibles, pero se espera que los resultados del informe que se presentará antes del 25 de diciembre brinden buenos resultados y la tarifa se pueda mantener estable.

El comisionado Virgilio Padilla Paz, dijo que por ley deben realizar la revisión de la tarifa a más tardar el 31 de diciembre, pero en caso de que haya algún aumento se espera “se pueda diferir para más adelante brindando una Navidad estable al pueblo hondureño”.

Padilla, anotó que están tratando de ser consecuentes con la realidad de los hondureños y que al menos tengan un alivio con el mantenimiento de la tarifa.

La tarifa actualmente está en unos 5.32 a 5.80 lempiras lo cual se distribuye en distribución, generación y costos administrativos.

No se desconoce que el precio del petróleo tiene un impacto directo en los precios de la energía, pero se espera se pueda mantener un equilibrio y que no haya un impacto “doloroso” en la tarifa próximamente; lo que no significa que no pueda haber variaciones porque en esto nadie tiene una varita mágica, resumió. LB