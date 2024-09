Courtois: «No es tanto el número de partidos como la falta de descanso entre temporadas»

Madrid – El portero del Real Madrid Thibaut Courtois declaró este jueves que no es tanto la carga de partidos que hay sino «la falta de descanso» entre las temporadas lo que desgasta físicamente a los jugadores porque los que han llegado a la fase final de la Eurocopa o la Copa América solo han tenido «tres semanas de descanso».

«No es necesariamente los partidos sino la falta de descanso de una temporada a otra porque los que han llegado a la fase final de la Eurocopa o la Copa América solo tienen tres semanas de vacaciones. En la NBA tienen un calendario exigente, pero luego descansan 4-5 meses», expresó el belga en la presentación de su nuevo documental.

Sobre las palabras del exportero Santiago Cañizares donde le define como el mejor de la historia, Courtois reconoció que él se centra en ayudar al equipo: «Al final esos son palabras mayores. Hay muchas leyendas y yo solo intento ayudar al equipo a ganar partidos».

«Cuando me retire veremos donde me meten. No siempre voy a ser imbatible, pero al final me siento muy cómodo y tienen que hacer mucho para que me metan gol», añadió.

El portero, que reconoció que en los entrenamientos le meten goles, habló sobre el momento en el que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

«Cuando escucho mi grito digo por qué he gritado o por qué lloro, pero es el momento que sientes que algo está mal. Ha sido un proceso largo pero el objetivo que tuve lo he cumplido. Dije que iba a volver igual o más fuerte y lo estoy demostrando y estoy contento por eso», afirmó. JS