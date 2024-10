Copeco reporta que sismo de 4.6 grados no causó daños

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que este viernes 11 de octubre se registró un sismo al norte del país de 4.6 grados de magnitud, localizado a 307.91 kilómetros al noreste de Guanaja, Islas de la Bahía, en el Caribe del país.

El reporte detalla que se coordinó con los bomberos para determinar los alcances del movimiento telúrico, registrado a 13 km de profundidad, no obstante no fue percibido por la población y no se reportan daños.

Aunque Honduras no es un país altamente sísmico, si tiene fallas geológicas que pueden causar daños como la de Coco y Caribe y la denominada franja de fuego.