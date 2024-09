Convocan a sesión de la Sala de lo Constitucional, sin dirimirse el conflicto, denuncia magistrada Bustillo

Tegucigalpa – La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Isbela Bustillo, denunció este lunes que se hizo una convocatoria a una sesión de la Sala de lo Constitucional sin que se dirima el conflicto en este poder del Estado.

Bustillo, reveló a los periodistas que cubren la fuente judicial que recibió una convocatoria hecha por el secretario de la Sala de lo Constitucional con instrucciones de la presidencia.

En ese sentido, interpretó esta convocatoria como la confirmación que el magistrado Wagner Vallecillo aceptó la presidencia de la Sala de lo Constitucional.

“Entendemos que sí, porque la convocatoria lo hace el secretario de la sala con instrucciones de la presidencia, y la presidencia no hay más que la que designó la titular del Poder Judicial, que no es la correcta”, declaró a periodistas.

La magistrada de la Sala de lo Constitucional, Isbela Bustillo.

En ese sentido, opinó que en varias ocasiones ha señalado que se debe convocar a una sesión del pleno de magistrados, por ser la máxima autoridad de la CSJ, para dirimir este conflicto.

Reiteró que la presidencia de la Sala de lo Constitucional recae en el magistrado Luis Fernando Padilla y no en Wagner Vallecillo, basándose en la orden de precedencia.

Bustillo adelantó que ni ella ni su compañero Luis Fernando Padilla asistirán a la convocatoria de la Sala de lo Constitucional porque sería acatar una orden ilegal.

Mientras no haya un pleno de magistrados, no estaremos atendiendo ninguna convocatoria porque este conflicto no está dirimido, recalcó.

La magistrada advirtió que todos los usuarios de cualquier integrante que conozca su sentencia, esta puede ser anulable porque no son los llamados ni los nombrados oficialmente para conocerla.