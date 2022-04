Continúan las asambleas informativas de los médicos por falta de pago

Tegucigalpa- Este lunes distintos hospitales reportan que el personal médico continúa en asambleas informativas debido a la falta de pago de cuatro meses de salario y la lentitud en los nombramientos

Entre los hospitales que reportan falta de atención médica debido a las asambleas informativas está el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa, donde su personal y el sindicato se han unido al movimiento.

Las asambleas informativas las realizan los médicos a nivel nacional, desde el pasado miércoles 20 de abril y aún no logran un acuerdo con la Secretaría de Salud.

En ese sentido el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, manifestó que, en vista del incumplimiento por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, en el pago de cuatro meses de salario continúan las acciones.

Asimismo, el médico mencionó que tampoco tienen avances en cuanto a la entrega de los acuerdos y nombramientos al personal de primera línea.

“Desafortunadamente no se ha llegado a un acuerdo con la Secretaría de Salud, no ha existido ningún pago y entregado los acuerdos”, aseguró el médico a la vez que justificó que por ello siguen las asambleas.

El médico dijo que el personal médico está viviendo una situación bastante difícil porque cuatro meses sin salario es insostenible y hay galenos que exponen que ya no tienen ni cómo movilizarse a sus centros de trabajo.

Finalmente, el doctor Santos dijo que no es nada particular con el ministro de Salud, sino un movimiento necesario contra el Estado que no ha cumplido su obligación de pago violentando los derechos laborales de los médicos. LB