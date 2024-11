Construcción de cárcel en isla del Caribe no ha sido descartada mientras avanza la del Mocorón

Tegucigalpa – “Toda orden que se da por escrito o que sale en un PCM, si la quieren cancelar, que manden la otra orden que diga que ya no se va hacer y cómo no han dicho que no se va hacer, yo entiendo que está bien”, indicó este miércoles el coronel Ramiro Muñoz, Policía Militar del Orden Público al asegurar que siguen los planes de construir una cárcel en la Isla del Cisne.

Muñoz, quien en la actualidad está al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que es la institución que estará a cargo de la construcción de las dos cárceles anunciadas por el gobierno hace casi medio año, detalló que por parte de la institución se hizo todo lo que corresponde a ley para la construcción en la isla, y recordó que lo que no se cumplió fue que no hubo un banco en el país que respaldara la garantía bancaria.

Referente a la segunda cárcel, la que fue anunciada que sería entre Olancho y Gracias a Dios, pero que ayer la precandidata presidencial de Libre y ministra de Defensa, Rixi Moncada dio a conocer que será en la zona fronteriza con Nicaragua, Muñoz dijo que a la visita que realizó la comitiva de las FFAA, también fue personal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y del Batallón de Ingenieros.

“En la construcción directa, nosotros como INP damos las reglas de lo que queremos, pero será la Secretaría de Defensa o FFAA las que llevarán a cabo ese proceso”, afirmó. VC