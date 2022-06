Constitucionalista opina que con independencia de UFERCO se violenta y ultraja la Constitución

Tegucigalpa– Vigente sigue la controversia por la independencia que da un decreto del Congreso Nacional a La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), este martes el abogado constitucionalista Oliver Erazo, consideró que con esa independencia se está jugando «con la democracia del país”.

“Considero que sí violenta, ultraja la Constitución de la República aquí el tema es un respeto de supremacía constitucional, aquí no es apartarnos de lo que yo quiero o que mi grupo quiere crear una cofradía de la Santa Inquisición de forma temporal”, expresó Erazo.

El profesional del derecho que se suma a las opiniones de otros juristas en cuanto a que el decreto aprobado por el Congreso violenta la norma constitucional, dijo que es un tema muy delicado que traerá serias consecuencias.

“Nos estamos jugando la democracia del país, esto tiene efectos sumamente negativos a corto, mediano y largo plazo”, adicionó el constitucionalista.

El jurista también anotó que no es cierto que no haya habido libertad en la UFERCO que todas las fiscalías pueden presentar sus casos, siempre ha sido así , de modo que ese un argumento falso “yo he mantenido la tesis de que este es un argumento mentiroso que nos han vendido a la sociedad como que fuera una verdad pero realmente es una mentira”, concluyó. LB