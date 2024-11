Conmebol reprograma partidos aplazados de Libertadores y Sudamericana por inundaciones

Asunción – La Conmebol informó este domingo sobre la reprogramación de dos partidos de la Copa Libertadores y dos de la Copa Sudamericana que fueron aplazados días atrás debido a las lluvias e inundaciones que han azotado el sur de Brasil.

Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol confirmó que el partido de la Libertadores entre el club Huachipato y el brasileño Gremio finalmente se disputará el 4 de junio en el Estadio Huachipato de la ciudad chilena de Talcahuano a las 20:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

El cotejo entre los dos equipos del Grupo C por la fecha cuatro no pudo concretarse y fue aplazado debido a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 2 de mayo por el estado Rio Grande do Sul por las intensas lluvias que han dejado prácticamente aislada a la capital Porto Alegre.

Asimismo Gremio, colista provisional del grupo con tres puntos, podrá concretar su encuentro con Estudiantes de La Plata el 8 de junio en un estadio que aún está por definir.

En cuanto a la Copa Sudamericana, la Conmebol reprogramó el partido del Grupo C entre club Internacional de Brasil con Real Tomayapo para el 4 de junio en el Estadio IV Centenario de la ciudad boliviana de Tarija, a las 20:30 hora local (00:30 GMT del siguiente día).

Igualmente, Internacional jugará con Delfín de Ecuador el 8 de junio, aunque no se ha informado la sede. EFE