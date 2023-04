Conciencia y responsabilidad en Semana Santa, sinónimo de menos tragedias

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Semana Santa, debe ser una fiesta religiosa o un respiro vacacional para salir de la rutina laboral, en general un tiempo de esparcimiento o reflexión, no obstante, año a año estos días se ven empañados por muchas tragedias que terminan enlutando a muchas familias y eso la mayoría de las veces se debe a la falta de responsabilidad de la población.

-Los accidentes son previsibles si hay responsabilidad, según expertos

-Salir a vacacionar no implica descuidar la salud, personas con enfermedades de base, deben seguir sus tratamientos, advierten médicos.

-Cuerpos de socorro se declaran listos para brindar seguridad y auxilio en emergencias, pero cuidarse es responsabilidad de todos recuerdan.

Para los cristianos la Semana Mayor, es el tiempo más significativo del calendario cristiano porque se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo, y lo primero en estos días debe ser un tiempo de reflexión y recogimiento particularmente al llegar al triduo pascual, que comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la cena del Señor, y alcanza su cima el Viernes Santo, con la celebración de la Pasión de Cristo y cierra con la Vigilia Pascual en Sábado de Gloria, a las vísperas del domingo de pascua.

No obstante, la tradición religiosa se ha ido perdiendo con el pasar de los años y la Semana Santa, es vista como un periodo de vacaciones, lo que es aceptable, lo que no es aceptable es que se olvide de la responsabilidad y la conciencia que debe imperar durante un feriado largo.

El número de accidentes de tránsito, las muertes por sumersión y las intoxicaciones, son algunas de las estadísticas que resaltan los cuerpos de socorro durante la Semana Santa.

Las autoridades de Tránsito reportan que las principales causas de los accidentes viales son por exceso de velocidad y por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según reportes del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco Dependencia (Ihadfa), en Semana Santa el consumo de bebidas alcohólicas se incrementa entre un 15 a un 20 %, pese a que muchas alcaldías imponen Ley Seca.

La Policía Nacional puso a disposición más de 19 mil funcionarios policiales de las diferentes direcciones.

Todos los incidentes son prevenibles

Los cuerpos de socorro están listos para atender las emergencias Conaprem , ha concentrado el esfuerzo de más de 21 instituciones para hacer frente a los operativos de esta Semana Santa, en la que se espera la movilización de 2 millones de personas, no obstante la responsabilidad es de todos.

Entre estas instituciones destaca la Policía Nacional puso a disposición más de 19 mil funcionarios policiales de las diferentes direcciones que serán diseminados en puntos estratégicos a lo largo del país; por su parte el Cuerpo de Bomberos, también se reportó listo para emprender las labores de emergencia esta Semana Santa.

El mayor porcentaje de accidentes que ocurren durante las vacaciones de Semana Santa, se da por la misma irresponsabilidad de las personas que no siguen las recomendaciones de los cuerpos de socorro, expuso a Proceso Digital el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Cristian Sevilla.

Muchas personas por la premura de llegar temprano a su lugar de destino van a exceso de velocidad en las carreteras sin respetar las señales de tránsito y es cuando ocurren los accidentes, anotó.

Por otra parte, es muy importante que antes de salir de viaje puedan revisar su vehículo en un taller de confianza.

Otro punto en el que los vacacionistas deben ser muy responsables para evitar incendios estructurales, es que al salir de sus hogares se aseguren de que todos los electrodomésticos queden desconectados con excepción de la refrigeradora que tiene un sistema de autorregulación automática; “los demás aparatos eléctricos deben ser desconectados no basta con apagarlos”, enfatizó.

Asimismo, remarcó, que no se dejen mascotas solas en la casa, lo mejor es dejarla con alguien encargado, porque los animales botan su propia comida y agua y luego quedan sin alimentación o sufrir algún incidente.

“Todos los incidentes son prevenibles, todos los accidentes según el análisis que han hecho los estudiosos se dan por exceso de confianza, cuando pierde el temor a andar a altas velocidades en su vehículo u motocicleta o pierde el temor al lugar donde está bañando entonces viene el accidente”, anotó.

Finalmente, el teniente Sevilla enfatizó en que el llamado es para que haya prudencia y precaución para que estos viajes en el feriado no se tornen en un viaje de tristeza y formen parte de las estadísticas que se dan al final por muertes por accidentes o por ahogamiento, familias que regresan enlutadas por la pérdida de un pariente.

Las estadísticas indican que hay entre cerca de un millón de pacientes que viven con diabetes siendo la más frecuente la de tipo 2.

Excesos y descuidos que ponen en peligro la salud

Durante los periodos de vacaciones como Semana Santa, los pacientes con enfermedades crónicas se descuidan y regresan del feriado colapsados, debido a que se incrementa el consumo alimentos con mucha grasa y hay excesos con el consumo de gaseosas e ingesta de bebidas alcohólicas y no son responsables con su medicación.

Honduras tiene una gran población que vive con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, hipertensos e insuficiencia renal, según algunos registros de asociaciones de pacientes renales en Honduras, hay un poco más de 4 mil pacientes renales que reciben tratamiento de diálisis.

Asimismo, las estadísticas indican que hay entre cerca de un millón de pacientes que viven con diabetes siendo la más frecuente la de tipo 2, el Instituto Nacional del Diabético atiende un promedio de 300 pacientes diarios en el Distrito Central.

Tomando en cuenta dicho antecedente la exministra de Salud Roxana Araujo, en plática con Proceso Digital, brindó varias recomendaciones para evitar el deterioro de la salud.

Dra: Roxana Araujo

Cuidados de la piel

Otro punto importante que señalan los profesionales de la medicina particularmente dermatólogos es la responsabilidad de los veraneantes con el cuidado de su piel, porque es común ver después de Semana Santa, personas con quemaduras de sol y recuerdan que exponerse al sol es un detonante para el cáncer de piel.

La dermatóloga Miriam Gonzales, dijo a este medio, que lo primero es no olvidar el bloqueador solar “este debe ser parte indispensable en nuestra maleta de viaje es importantísimo que compremos un adecuado filtro solar, es decir uno que sea de amplio espectro que en su etiqueta diga que tiene fotoprotector contra todo tipo de radiación”. Este debe ser suficiente para que ajuste para toda la familia, agregó.

No obstante, aclaró que si bien es cierto el bloqueador solar es muy útil para proteger su piel eso no significa que es un pasaporte para asolearse, además, hay que tomar ciertas medidas, como no exponerse de forma directa al sol en ciertas horas entre 10 de la mañana a 4 de la tarde, pero sobre todo al mediodía y repetir cantidad de bloqueador cada vez que sale del agua.

Se debe disfrutar de las vacaciones de verano de forma responsable sin que el medio ambiente sufra las consecuencias.

Disfrutar el verano sin que sufra el medio ambiente

Para preservar el entorno la población debe de tomar conciencia de la responsabilidad individual y colectiva, sobre todo en vacaciones de verano donde la gente acude masivamente a las playas u otros ambientes de la naturaleza.

Es lamentable que después de las vacaciones de Semana Santa las alcaldías reportan la recolección de toneladas de basura que dejan los turistas en las playas.

De igual forma, quienes acuden a eventos de turismo religioso como las procesiones o la exhibición de alfombras, también van dejando basura a su paso, y luego las calles quedan completamente sucias.

En ese sentido los ambientalistas recuerdan que el cuidado del medioambiente es responsabilidad de todos, el cambio climático arrecia y Honduras es un país altamente vulnerable, por lo que contribuir al cuidado de los recursos naturales y en general el medioambiente es prioridad.

Se debe disfrutar de las vacaciones de verano de forma responsable sin que el medio ambiente sufra las consecuencias.

Se pide sobre todo no dejar la basura tirada, se deben buscar los recipientes o en su ausencia recoger los desechos en bolsas ya que muchos productos que se tiran en las playas o ríos provocan contaminación y son dañinos para las especies marinas.

Si va a pasar vacaciones en un espacio natural protegido como una reserva natural o un Parque Nacional, es aún más perentorio cuidar del entorno, porque la alteración de su ecosistema puede provocar daños irreparables, para la flora y la fauna.

Debe tener el cuidado especial de no encender hogueras en lugares que no estén autorizados y si lo hace en un lugar permitido asegurarse que al apagarse no queden residuos que puedan provocar un incendio en el bosque.

Otra importante recomendación es que no derroche los recursos, el verano es la época del año en la que más aumenta el consumo de agua y electricidad, por las altas temperaturas y muchas personas cuando están en hoteles no son responsables malgastan el agua en las duchas o dejan el aire acondicionado aun sin estar en las habitaciones, por lo que se pide responsabilidad ya que con el ahorro de estos recursos también se contribuye con el medio ambiente.

Luego de todas las recomendaciones y recordatorios que hacen los expertos no hay excusa para que sea consciente en esta Semana Santa, y así contribuir al disfrute de unas vacaciones con menos accidentes.LB