Conadeh exige una efectiva investigación sobre la muerte de Wilson Pérez

Tegucigalpa – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, expresó este miércoles su enérgica condena contra todo acto de violencia ya sea proveniente de particulares como de los cuerpos de seguridad del Estado y exhortó al Ministerio Público a realizar una urgente y efectiva investigación de los hechos que conduzcan a la verdad de lo ocurrido en torno a la muerte de Wilson Pérez, supuesto “implicado” en la agresión a una oficial de la policía hondureña.

Indicó que el Conadeh estará a la expectativa del resultado de las investigaciones, lo que permitirá determinar o descartar las hipótesis sobre las circunstancias de la muerte de Wilson Pérez, se trate o no de una ejecución extrajudicial que, de ser así, no es la seguridad pública que el pueblo hondureño demanda y merece.

A continuación el comunicado oficial del Conadeh:

COMUNICADO



Ante los hechos violentos registrados en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, con ocasión del partido de la gran final del futbol hondureño entre Real España y Motagua y la posterior muerte violenta de la persona “implicada” en la agresión a una oficial de la Policía Nacional, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos se pronuncia en los siguientes términos:



1. El martes 31 de mayo, los medios de comunicación informaron que el joven Wilson Ariel Pérez Hernández, aficionado que habría golpeado por la espalda a una oficial de la Policía Nacional, en el Estado olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, murió abatido en un supuesto “enfrentamiento” con agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas.



2. Horas antes del trágico suceso, el Conadeh exhortó a las autoridades hondureñas a investigar los hechos violentos registrados en el estadio Olímpico Metropolitano y que, de resultar culpables, se castigue de manera ejemplar, evitando la impunidad de los responsables, pero, sobre todo, prevenir que se siga derramando más sangre entre los hondureños.



3. La víctima hacia gestiones con la intermediación de un medio de comunicación de San Pedro Sula para someterse a la justicia hondureña, para lo cual, el Conadeh acompañaría su presentación ante la autoridad competente, acción que no se consumó al perder la vida en un supuesto “enfrentamiento” con miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP).



4. En el cumplimiento de nuestro mandato constitucional, pusimos en conocimiento, a las autoridades del Ministerio Público, los hechos que desembocaron con la muerte del ciudadano Wilson Ariel Pérez y solicitamos una urgente y efectiva investigación de los hechos mencionados, que conduzcan a la verdad de lo ocurrido. El Ministerio Publico debe actuar con oportunidad, independencia e imparcialidad, exhaustividad y debe asegurar que los fiscales cuenten con las competencias necesarias para la dirección de esta investigación.



5. Dejo constancia histórica de mi enérgica condena contra todo acto de violencia ya sea proveniente de particulares como de los cuerpos de seguridad del Estado.



6. El Conadeh recuerda que con anterioridad se ha pronunciado respecto de la exposición pública excesiva de las personas imputadas en cualquier proceso penal y ha resaltado los estándares nacionales e internacionales sobre garantías judiciales y protección judicial para prevenir incluso, que estos hechos se susciten.



7. El Conadeh asumió de oficio este caso, por lo que estaremos a la expectativa del resultado de las investigaciones, lo que nos permitirá determinar o descartar las hipótesis sobre las circunstancias de la muerte del señor Wilson Pérez, se trate o no de una ejecución extrajudicial que, de ser así, no es la seguridad pública que el pueblo hondureño demanda y merece.