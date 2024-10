Con severas lesiones ingresa al Hospital Escuela, menor que fue atacado por lagarto en Alianza

Tegucigalpa – Un menor ingresó la mañana de este lunes a la emergencia del Hospital Escuela, en la capital hondureña, luego de recibir ataque de parte de un lagarto mientras bañaba en una vertiente en Alianza, departamento de Valle, zona sur del país.

Así lo confirmó su madre, Norma Sofía Reyes, quien llegó junto al menor al principal nosocomio de Honduras.

Relató que el suceso ocurrió el pasado jueves 18 de julio cuando hijo fue atacado en esa zona sureña del país. “Él fue atacado por un lagarto en la piernita del lado izquierdo, fueron las mordidas que sufrió por parte del animal”, contó.

La angustiada madre agregó que otra hija también salió afectada por ataque de cocodrilo, pero ella permanece internada en el Hospital del Sur.

“Ambos fueron atacados por ese animal. A la niña no me le han dado de alta porque sigue en observación. Ellos andaban bañando con una tía y no vieron nada, el ataque fue bajo agua”, confesó.

La madre apuntó que nunca había ocurrido un ataque de este tipo en esa zona del sur de Honduras.

“Desde niña yo iba a bañar ahí, pero mire ahora lo que ha sucedido”, lamentó Reyes. JS