Cómo Smart Hub y Gaming Hub de próxima generación enriquecen todas las opciones entretenimiento

Tegucigalpa- El nuevo Smart Hub de Samsung en la línea 2022 reúne todos los aspectos de la experiencia de Smart TV en una pantalla fácil de navegar. Desarrollada por Tizen, la nueva interfaz clasifica todas las funciones y el contenido en tres pestañas convenientes para un uso más intuitivo.

Dentro de la sección de contenido de la pantalla, el contenido y entretenimiento están organizados de manera inteligente en tres pestañas fáciles de comprender: Media, Gaming Hub y Ambient en televisores Samsung, y Media, Gaming Hub y Workspace en los Smart Monitors Samsung.

Se más inteligente con tus opciones de entretenimiento

Dentro de la pestaña Media, verás instantáneamente todas tus opciones de entretenimiento organizadas en un solo lugar – desde video on demand y los principales servicios de streaming hasta Samsung TV Plus2.

Además, a medida que usas tu televisor o Smart Monitor con el tiempo, la interfaz inteligente de Smart Hub aprende tus estándares de visualización y preferencias en tus plataformas y servicios favoritos. Después de conocerlas, te brinda recomendaciones inteligentes a fines de que elegir un nuevo programa para terminar la noche sea más fácil que nunca.3

No solo puedes disfrutar de todos tus servicios OTT favoritos cuando buscas relajarte con un programa de televisión o una película, incluidos Disney+, YouTube y más, sino que también puedes aprovechar el servicio OTT inteligente patentado de Samsung, el Samsung TV Plus, para ver una variedad de series de televisión, partidos deportivos y otro contenido emocionante on demand completamente gratis.

Disfruta de experiencias gaming perfectas

Programado para hacer su debut en 2022 en modelos selectos de la última línea, Gaming Hub es una plataforma de descubrimiento de streaming de juegos completamente nueva donde los jugadores pueden saltar a los juegos que aman más rápido, sin descargas ni requisitos de almacenamiento. Gaming Hub es un destino todo en uno para un acceso fácil e inteligente a tus juegos favoritos.

Además de crear experiencias gaming más cohesivas, Samsung también ha anunciado asociaciones para Gaming Hub con socios de streaming de juegos de primera línea, incluidos NVIDIA GeForce NOW, Stadia™ y Utomik, con más por venir.

Samsung entiende que las mejores experiencias gaming no se tratan solo de la facilidad de uso: los jugadores necesitan pantallas que ofrezcan especificaciones de primera línea para las experiencias más inmersivas posibles. Por eso, la línea de pantallas 2022 viene con especificaciones y recursos diseñados para llevar tu juego al siguiente nivel. Estos incluyen puertos HDMI 2.1, gaming Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz, Super Ultrawide GameView y Game Bar para juegos rápidos y optimizados con lo último en tecnología de calidad de imagen y capacidad de configuración.

Con su 2022 Neo QLED 8K o Samsung Smart Monitor, puedes disfrutar de tu juego favorito sin importar cuán rápido o lleno de acción sea, y con una latencia reducida y una calidad y resolución de imagen increíbles.