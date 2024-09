Como “rumores inventados” califica el jefe de las FFAA versión de golpe de Estado que denuncia el gobierno

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Roosevelt Hernández salió al paso de las propias versiones del gobierno que advierte se fragua un golpe de Estado en el país. “Esos rumores son inventados, aquí no debe haber ninguna preocupación”, expresó.

Garantizó que “no debe haber ninguna preocupación en la vida profesional de este su servidor, no la hay, recuerden que nosotros no somos improvisados, no venimos llegando a esta institución”.

Citó que en la Academia Militar Francisco Morazán, desde donde vertió las declaraciones este viernes, comenzó su carrera en el instituto castrense.

“Nos conocen los que eran antiguos como los que son subalternos, ya nuestros antiguos se fueron y pasaron a una condición de retiro, nosotros fuimos subordinados, sujetos, leales, fraternos como lo establece la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas”, explicó.

Repreguntado a las acciones tomadas por el alto mando ante las versiones de un “auto golpe”, respondió que enviaron una nota oficial al periodista Renato Álvarez para que proporcionara el nombre del general activo de las FFAA que mandó un mensaje de WhatsApp citando esa posibilidad por presunto malestar a lo interno del cuerpo armado.

“Si a mí me dan el nombre, la institución procede con esa persona porque aquí no podemos estar jugando. Ninguna persona no está autorizada para dar declaraciones de ese tipo. Ese mensaje vino a ser caldo de cultivo para que los demás escuchen, que me presente el licenciado Renato a ese general que dice es activo, y nosotros vamos a someterlo al estamento jurídico del fuero militar”, detalló.

El general Hernández aseguró que las FFAA siempre cumplirán la misión establecida en la Carta Magna, y pidió alejar temores a la población sobre situaciones que afecten la institucionalidad del país.

Igualmente, anunció que “vamos a ir a Estados Unidos y tendremos una comunicación para tratar el tema del narcotráfico y crimen organizado”.

El alto jerarca militar indicó que acompañará a la ministra de Defensa Rixi Moncada en su visita que realizará a Washington y la Florida en Estados Unidos. JS