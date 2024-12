Comerciantes no podrán aprovechar al máximo dinamización económica navideña: Cohep

Tegucigalpa – El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera señaló este lunes que muchos empresarios y emprendedores no van a sacarle el provecho esperado a la dinamización económica navideña que impulsa el aguinaldo debido a los problemas de acceso de dólares y a la falta de una regulación del empleo temporal.

“Si las empresas tuvieron problemas para comprar dólares, allá por agosto y septiembre, no pudieron comprar los bienes que necesitaban para poder vender en diciembre”, afirmó Herrera.

El representante del Cohep dijo que otro de los problemas es que en la época se generan entre 20 y 25 mil puestos de trabajo extraordinarios durante seis semanas, ya que por el aumento en el consumo negocios como tiendas, restaurantes y bares abren más temprano.

“Sin embargo, no pueden contratar a la gente de manera normal, porque no tenemos una regulación legal para facilitar el empleo parcial, entonces qué pasa, o no contrato o los contrato de manera irregular, y eso genera más informalidad”, señaló al enfatizar que eso no es lo deseable.

Este año, el Cohep estima que la empresa privada pagará unos 10 mil millones de lempiras por concepto de decimotercer mes de salario, mientras que el gobierno desembolsará 4 mil millones de lempiras.

Herrera refirió que el aguinaldo dinamiza el consumo de las familias hondureñas y lo utiliza en parte para pagar deudas, para comprar algunos enseres o para la comida navideña, aunque otros son más previsores y ahorran parte de este ingreso extraordinario para los gastos escolares del próximo año.

Por parte del comercio, tanto a nivel de las micros, pequeñas y medianas empresas esperan esta época para equilibrar sus finanzas, más cuando han tenido problemas de altibajos el resto del año, pero este 2024 sentirán el impacto del limitado acceso de dólares y a la falta de una regulación del empleo temporal. VC