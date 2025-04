Colosal, planetario: El último del Boom Latinoamericano.

Dr. Ignacio Alonzo

El llamado Boom Latinoamericano, es nada y nada menos que la pléyade de escritores, cuentistas e intelectuales latinoamericanos surgido entre 1960 y 1970, encabezado por el argentino Julio Cortázar, (1914-1984), el mexicano Carlos Fuentes, (1928-2012), el colombiano Gabriel García Márquez, (1927-2014), y el peruano Mario Vargas Llosa, (1936-2025), este último, pero el más longevo recién cumplió los 89 años, partió al más allá, dejando un gran legado, y una larga lista de novelas entre otras: La ciudad y los perros, La casa verde, Historia de un deicidio, Conversación en la Catedral, estas las más famosas en la era del boom, no obstante, escribió otras famosas, como La guerra del fin del mundo, La tía Julia y el escribidor, La fiesta del chivo. Cabe hacer notar que el mismo Vargas Llosa nos dejó dos impresionantes obras como ser: El pez en el agua, que es una especie de narrativa de su experiencia personal en el mundo de la política al participar en los años 90 como candidato presidencial en su país, compitiendo con el Ingeniero Alberto Fujimori, y la otra es: La Llamada de la Tribu, en donde hace una extensa introducción, narrando sus inicios e incursión en el partido comunista, pero que, después de analizar e interpretar el pensamiento político liberal de algunos pensadores de la talla de Adam Smith, José Ortega y Gasset, Frederich August von Hayek, Sir Karl Popper, Raymond Aron, Sir Isaiah Berlín y Jean-Francois Revel, dio un giro de Izquierda a la Derecha, además dejó de simpatizar la Revolución Cubana y otros movimientos de Izquierda en Latinoamérica,

Por lo cual, recibió sendas y severas críticas, por sus más inconados críticos, primero por haber sido de corte comunista y los últimos 60 años de su vida un hombre que creyó en el capitalismo y neoliberalismo, diríamos más que le apostó a la Democracia.

Realmente la década el 60, en América Latina fue convulsionada, hay movimientos guerrilleros, la rebeldía de miles de jóvenes opuestos a la guerra, el surgimiento de la música protesta en favor de la revolución cubana, así como en Estados Unidos la lucha por los derechos civiles, los ideales del presidente Kennedy por llegar a la Luna, el enfrentamiento de las dos potencias mundiales para aquel momento, los gringos y los rusos, envueltos en espionajes de uno y de otro lado, librando guerras de baja intensidad en lo más difícil de la Guerra Fría. Sin duda, que los escritores latinoamericanos y que para aquel entonces, el peruano Vargas Llosa ya había viajado a Madrid para sacar su doctorado en 1971, por lo tanto, lo que en realidad nos hace pensar que tuvo que salir de su querido Perú, en donde ya había sido titulado en la famosa Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vargas Llosa, para poder publicar sus obras tuvo que hacer trabajos en radio como en prensa escrita, Seguro que desde Europa, y siendo influenciado por escritores franceses, españoles, e ingleses y habiendo bebido hondamente de estos ya famosos y mundialmente conocidos escritores y leerlos en sus propias lenguas originales permitió que Vargas Llosa se convirtiera en un curtido y mundialmente conocido escritor, llegando a obtener después de muchos premios tanto en Europa como en América, por fin llegó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, 47 años después de haber publicado la novela por la cual le otorgan el Nobel como lo es: La ciudad y los perros, que es una novela que critica la forma brutal e inhumana que trataban a los cadetes en una Academia militar en el Perú, y a la vez, hace una semblanza real de la situación económica y social de la sociedad peruana de aquella época.

Vargas Llosa, era un hombre que muchas dijo que antes de la revolución sangrienta o ante una dictadura, era preferible la Democracia, en donde se puede vivir en libertad y respeto, aunque sí advirtió, que no estaba de acuerdo con las injusticias en donde pocos acaparen todo y que la gran mayoría viva en la pobreza, pauperismo e indigencia. Este artículo no es para reprochar los errores personales del escritor y Novelista Vargas Llosa, pues a lo mejor ya habrá más de algún biógrafo que hable de cosas más puntuales y personales, aquí más bien, es para destacarte alabar las letras y sus grandes aportes y contribuciones que este ilustre liberal latinoamericano hizo durante su vida desde su intelecto y en la forma como expuso sus líneas a través de sus novelas, ensayos, artículos, obras dramáticas y su trabajo periodístico. Vargas Llosa dio cátedras en las universidades más famosas del mundo como ser: Harvard, Princeton, Georgetown, Universidad de Barcelona, King’s College of Londres y la Universidad de Puerto Rico, conferencista invitado en los cinco continentes.

Finalmente, cabe destacar que con la muerte y ausencia física no termina la obra de Vargas Llosa, sus obras seguirán leyéndose en los idiomas a las que han sido traducidas, sus intervenciones radiales y televisadas, ahora abundantes en las plataformas digitales, estarán al alcance de todo el mundo, y seguro que lo conocerán aún más ahora más después de muerto por la gran riqueza literaria y contribución a la ciencia y a la cultura planetaria. Su nombre está escrito como Miembro de La Real Academia Española, Academia Estadounidense de Las Artes y las Ciencias, Academia Brasileña de las Letras, Academia Francesa, Academia Peruana de la Lengua, Sociedad Mont Pelerin, Diálogo Interamericano, sumado a lo anterior, el resto de reconocimientos que le hicieron alrededor del mundo, en los que aparece el Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el año 2003.

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Colosal, planetario: El último del Boom Latinoamericano, Liberal por convicción y por sus principios doctrinales, más vivo y más vigente que nunca. Su estilo y género literario, y obra continuará, su cátedra, carácter y sentido de humor seguirán por siempre…