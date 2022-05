Cohep pide que se solucione el conflicto del paro de transporte de carga terrestre

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo un llamado a este martes a las partes involucradas a que se solvente la crisis del paro del transporte de carga terrestre a nivel nacional.

– La iniciativa privada estimó que las pérdidas diarias por un paro de transporte de carga son de L.700 millones.

El director del Cohep, Armando Urtecho, señaló que el servicio de transporte es público y esencial, además satisface las necesidades de la población de acuerdo al artículo 554 del Código del Trabajo.

Citó que el mismo artículo señala que el transporte de carga terrestre no puede paralizarse de forma indefinida sin garantizar la continuidad del servicio porque pone en riesgo la salud, alimentación y empleo de la población.

En ese sentido, Urtecho exhortó a las organizaciones de transporte de carga terrestre que avancen en las negociaciones y dialogo con el gobierno para alcanzar un acuerdo.

Asimismo, pidió al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) que busque una solución definitiva a este conflicto en el transporte de carga terrestre.

Expresó que las organizaciones que integran el Cohep están preocupados por la paralización del transporte de carga terrestre porque el país atraviesa una difícil situación social y económico.

Urtecho lamentó que dirigentes ataquen a la empresa privada por la situación del transporte de carga en lugar del gobierno.

“El Cohep no es el gobierno, somos colaboradores del gobierno, pero no somos el gobierno, es al funcionario a quien le debe exigir, no es al Cohep”, externó.

Estimó que entre el lunes y martes hubo pérdidas de 700 millones de lempiras por el paro del transporte de carga terrestre.

Consultado sobre la contratación, respondió que las empresas tienen la libertad de contratar a los transportistas que consideran que pueden hacer sus servicios y ellos negocian la tarifa.

El director del Cohep recordó que la iniciativa privada presentó una acción de nulidad por el decreto que contiene el pago de la tarifa de 1.24 dólares por kilómetros recorrido en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el 19 de diciembre de 2019. AG